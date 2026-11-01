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ABC Motor
01 de noviembre de 2026 - 10:39

Ale Galanti volcó en la PE18 y abandonó el Rally del Chaco

El piloto Alejandro Galanti observa el Toyota GR Yaris Rally2 en el tramo de la PE18 durante la Etapa 3 del Rally del Chaco 2026 en la Picada Histórica.
El piloto Alejandro Galanti observa el Toyota GR Yaris Rally2 en el tramo de la PE18 durante la Etapa 3 del Rally del Chaco 2026 en la Picada Histórica.Gentileza

Alejandro Galanti abandonó el Rally del Chaco 2026 y Migue Zaldívar es nuevo líder de la carrera en la decisiva Etapa 3.

Por Darío Ibarra
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Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi abandonaron el Rally del Chaco 2026 en la segunda de las 6 especiales de la Etapa 3. El más ganador del certamen más importante del automovilismo paraguayo volcó con el Toyota GR Yaris Rally2 en la PE18 (Ruta Transchaco-Picada Histórica) y eliminó la chance de conquistar la carrera por séptima vez.

Lea más: Rally del Chaco 2026 en vivo: ¡Migue Zaldívar es el nuevo líder!

Galanti comenzó el día en el primer lugar de la clasificación general, con una ventaja de 39,20 segundos sobre Migue Zaldívar, quien es el nuevo líder de la edición 51. El piloto de MZ Racing, navegado por Adolfo González en el Skoda Fabia RS Rally2, tiene la posibilidad de ganar el Transchaco Rally y lograr el bicampeonato del Campeonato Nacional de Rally.

Gustavo Saba volcó a lado del auto de Alejandro Galanti

Gustavo Saba volcó ¡en el mismo lugar de Alejandro Galanti! Ambos Toyota GR Yaris Rally2 quedaron pegados, pero el de Saba Competición con las cuatro ruedas arriba. El piloto, navegado por Pablo Olmos, quedó parado en el tramo por varios minutos hasta que pudo dar vuelta la máquina y continuar, marcando 12 minutos y 32,60 segundos en el prime.

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