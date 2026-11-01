Iván Wasmosy: “El Rally del Chaco elige a su ganador y nos tocó”

Iván Wasmosy debutó y ganó el Rally del Chaco 2026 en la tracción simple. El piloto del WA Racing, navegado por Gonzalo Díaz en el Peugeot 208 Rally4, fue el mejor entre los autos 4x2 y en consecuencia, conquistó el Campeonato Nacional de Rally 2026 en la categoría (sumó 72 de los 80 puntos en el TCR y llegó a los 195 en el año).

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Wasmosy habló con ABC al finalizar la carrera en los 28 kilómetros de Granja Intendente y Mariscal Estigarribia Norte. “Realmente hoy estuvo muy complicado el día, rompimos devuelta una suspensión faltando un solo tramo para el final, y bueno, el Rally del Chaco elige a su ganador y nos tocó ahora”, aseguró el piloto de la clase RC4A.

Iván Wasmosy: “Estoy demasiado emocionado”

“Muy contento y quiero agradecer a todo el equipo, a mis mecánicos, a mis amigos y a mi familia. Estoy demasiado emocionado. En estos últimos kilómetros ya fue muy difícil contener la emoción, así que completamos la carrera y eso es lo más importante en este debut”, finalizó Wasmosy antes de partir a la rampa de llegada en Luque.