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ABC Motor
01 de noviembre de 2026 - 18:17

Iván Wasmosy conquistó el Rally del Chaco 2026 en la F2

Iván Wasmosy (d) y Gonzalo Díaz celebran la victoria en el Rally del Chaco 2026 en la F2 y la conquista del Campeonato Nacional de Rally 2026 en la categoría.
Iván Wasmosy (d) y Gonzalo Díaz celebran la victoria en el Rally del Chaco 2026 en la F2 y la conquista del Campeonato Nacional de Rally 2026 en la categoría.Gustavo Machado, ABC Color

Iván Wasmosy debutó en el Rally del Chaco y conquistó la edición 51 de la carrera más importante del automovilismo paraguayo en la F2.

Por Darío Ibarra
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Iván Wasmosy conquistó el Rally del Chaco 2026 en la F2. El piloto de WA Racing, navegado por Gonzalo Díaz en el Peugeot 208 Rally4, ganó la carrera con una ventaja de 58 minutos y 41,81 segundos sobre Diego Cruz y 1 hora, 12 minutos y 45,79 segundos sobre Carlos Bogado, quienes subieron al podio en el segundo y tercer lugares respectivamente.

Lea más: ¡Migue Zaldívar, de MZ Racing, ganó el Rally del Chaco 2026!

Wasmosy, quien arrancó la carrera en la Región Occidental desde el puesto 18, siendo el tercero de la tracción simple por detrás de Bogado (Peugeot 208 Rally4) y Diego Cruz (Peugeot 208 Rally4), triunfó en seis de las 20 pruebas especiales en el Infierno Verde: PE6, PE7, PE8, PE10, PE14 y PE15. Además, fue el más rápido de la Etapa 1.

El Peugeot 208 Rally4 de Iván Wasmosy Gonzalo Díaz en la Picada Histórica durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.
El Peugeot 208 Rally4 de Iván Wasmosy Gonzalo Díaz en la Picada Histórica durante la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026.

Wasmosy, quien corrió el Chaco por primera vez, también celebró el título de campeón de la tracción simple en el Campeonato Nacional de Rally 2026. El piloto, que también festejó la victoria en la clase RC4A, sumó 72 de los 80 puntos en disputa en el TCR51: 40 de la victoria, 10 de la Etapa 1 (1°), 8 de la Etapa 2 (2°), 6 de la Etapa 3 (3°) y 8 de la Power Stage (2°).

Iván Wasmosy había llegado a la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally con 123 puntos (con el descarte de 8 puntos, el menor puntaje logrado en una carrera en la temporada). Con el puntaje en la clasificación de pilotos de la tracción simple y las unidades que obtuvo en el TCR51, el piloto acabó el año con 195 puntos.

El equipo de WA Racing celebra la victoria de Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz en el Rally del Chaco 2026 en la F2 y la conquista del Campeonato Nacional de Rally 2026 en la categoría.
El equipo de WA Racing celebra la victoria de Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz en el Rally del Chaco 2026 en la F2 y la conquista del Campeonato Nacional de Rally 2026 en la categoría.

La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la F2

  1. Iván Wasmosy
  2. Diego Cruz +58:41,81
  3. Carlos Bogado +1:12:45,79
  4. Gianluca Laterra +1:15:37,91
  5. Orlando Benítez +3:14:54,95
  6. Manuel Giménez +4:00:04,15
  7. Luis María Gómez +4:42:00,66
  8. Nicolás Baeza +4:57:27,57
  9. Víctor Escobar +6:02:41,63
  10. Ceferino Ledesma +6:53:42,80
  11. Arnaldo Duarte +8:09:08,52
  12. Hugo Cano +8:31:30,86
  13. Sebastián Martínez +9:32:09,86
  14. Víctor Ruiz Díaz +14:10:22,33
  15. Jhonny Zeballos +17:19:46,64
  16. Augusto Rossi +18:54:57,41

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