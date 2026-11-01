Iván Wasmosy conquistó el Rally del Chaco 2026 en la F2. El piloto de WA Racing, navegado por Gonzalo Díaz en el Peugeot 208 Rally4, ganó la carrera con una ventaja de 58 minutos y 41,81 segundos sobre Diego Cruz y 1 hora, 12 minutos y 45,79 segundos sobre Carlos Bogado, quienes subieron al podio en el segundo y tercer lugares respectivamente.

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Wasmosy, quien arrancó la carrera en la Región Occidental desde el puesto 18, siendo el tercero de la tracción simple por detrás de Bogado (Peugeot 208 Rally4) y Diego Cruz (Peugeot 208 Rally4), triunfó en seis de las 20 pruebas especiales en el Infierno Verde: PE6, PE7, PE8, PE10, PE14 y PE15. Además, fue el más rápido de la Etapa 1.

Wasmosy, quien corrió el Chaco por primera vez, también celebró el título de campeón de la tracción simple en el Campeonato Nacional de Rally 2026. El piloto, que también festejó la victoria en la clase RC4A, sumó 72 de los 80 puntos en disputa en el TCR51: 40 de la victoria, 10 de la Etapa 1 (1°), 8 de la Etapa 2 (2°), 6 de la Etapa 3 (3°) y 8 de la Power Stage (2°).

Iván Wasmosy había llegado a la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally con 123 puntos (con el descarte de 8 puntos, el menor puntaje logrado en una carrera en la temporada). Con el puntaje en la clasificación de pilotos de la tracción simple y las unidades que obtuvo en el TCR51, el piloto acabó el año con 195 puntos.

La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la F2