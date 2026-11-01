“Mierda”: así volcó Gustavo Saba cerca del auto de Galanti

Gustavo Saba volcó en el mismo lugar (en la Picada Histórica) en el que Alejandro Galanti había sufrido un percance similar minutos antes. “Huella a fondo por izquierda para ciento veinte, ojo acá”, cantó Pablo Olmos al piloto de Saba Competición previo al impacto.

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“Acá está Ale”, señaló el copiloto segundos antes de que el Toyota GR Yaris Rally2 termine volcado a lado mismo del Toyota GR Yaris Rally2 de Galanti, que esta sobre dos ruedas a un costado del tramo. “Mierda”, gritó Olmos antes de que Saba comunique “tumbamos, tumbamos”.

El vuelco de Gustavo Saba en la PE18