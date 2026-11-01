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ABC Motor
01 de noviembre de 2026 - 10:38

“Mierda”: así volcó Gustavo Saba cerca del auto de Galanti

El onboard del piloto Gustavo Saba durante el vuelco en la PE18 del Rally del Chaco 2026.
El onboard del piloto Gustavo Saba durante el vuelco en la PE18 del Rally del Chaco 2026.

Gustavo Saba volcó en el mismo lugar del percance de Alejandro Galanti. A diferencia del piloto de Toyota Gazoo Racing, el de Saba Competición continuó en carrera.

Por Darío Ibarra
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Gustavo Saba volcó en el mismo lugar (en la Picada Histórica) en el que Alejandro Galanti había sufrido un percance similar minutos antes. “Huella a fondo por izquierda para ciento veinte, ojo acá”, cantó Pablo Olmos al piloto de Saba Competición previo al impacto.

Lea más: Alejandro Galanti volcó en la PE18 y abandonó el Rally del Chaco

“Acá está Ale”, señaló el copiloto segundos antes de que el Toyota GR Yaris Rally2 termine volcado a lado mismo del Toyota GR Yaris Rally2 de Galanti, que esta sobre dos ruedas a un costado del tramo. “Mierda”, gritó Olmos antes de que Saba comunique “tumbamos, tumbamos”.

El vuelco de Gustavo Saba en la PE18

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