Colonias Unidas: tercera fecha del Campeonato de Pista 2026 se disputará este domingo

Los fanáticos del automovilismo tendrán la posibilidad de disfrutar de la tercera fecha del Campeonato de Pista 2026 de Colonias Unidas, que se celebrará el próximo 15 de noviembre. La gran fecha final está prevista para el domingo 22 del mismo mes.

El evento es organizado por el Centro de Volantes de Colonias Unidas (CVCU) y se desarrollará en el único autódromo de pista habilitado en la región, el Erich Lautensclager, ubicado en la ciudad de Bella Vista.

El campeonato reúne a 25 corredores de la región, incluidos participantes de Ciudad del Este y Asunción. Se competirá en las categorías Turismo Pista; Autocross (1.6 cc y 1.8 cc); e Invitados.

La competencia se realizará en seis vueltas, con una distancia cercana a los 3 km, según los organizadores. El presidente del CVCU, Jeison Castelnovo, detalló que cada fecha reúne, en promedio, a más de 1.000 espectadores.

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¿Cómo llegar al lugar de la competencia?

Desde Asunción, el trayecto principal se realiza en dirección sureste y tiene una distancia aproximada de 390 kilómetros. Saliendo de la capital, se puede tomar la ruta PY02 para luego conectar con tramos de las rutas PY10 y PY08 hacia el sur, cruzando los departamentos de Paraguarí, Guairá y Caazapá hasta ingresar a Itapúa. El viaje en automóvil particular toma alrededor de 6 horas y 15 minutos.

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Una alternativa tradicional es tomar la ruta PY01 en dirección a Encarnación y, antes de ingresar a dicha ciudad, desviarse hacia el noreste por la ruta PY06.

Desde Encarnación, el viaje es notablemente más corto y directo, ideal para una escapada rápida. La distancia es de aproximadamente 50 kilómetros hacia el noreste. El trayecto se realiza por la ruta PY06, que conecta las Colonias Unidas.

El Autódromo Erich Lautenschlager está ubicado en la compañía Fordi 2, en el distrito de Bella Vista. Para llegar, se puede tomar la avenida de conexión al puerto de la ciudad y luego continuar hacia la compañía Fordi.

Las entradas cuestan G. 20.000 por persona en cada edición del evento.

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Campeonato de Pista

A diferencia de los rallies, en los que los autos compiten contrarreloj en tramos abiertos de tierra, en este certamen los vehículos compiten en un circuito cerrado y permanente.

La disciplina principal es la categoría Turismo Pista. Se corre con autos con techo (sedanes o hatchbacks) derivados de modelos de calle (como el VW Gol, Fiat Uno o Chevrolet Corsa), modificados con jaulas de seguridad, suspensiones de carrera y motores preparados.

Este tipo de torneos actúa como una categoría escuela o promocional. Su objetivo es brindar una plataforma accesible y económica para que los pilotos locales den sus primeros pasos, se consagren a nivel regional o prueben configuraciones antes de dar el salto a competencias de envergadura nacional, como el Campeonato Paraguayo de Rally.