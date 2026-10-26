Terminal de Ómnibus de Encarnación: “Se quedó en el tiempo”

Prestadores de servicios y usuarios de la Terminal de Ómnibus de Encarnación manifestaron su descontento por el pésimo estado de la infraestructura. Destacaron el aspecto descuidado, la falta de ventanas y puertas, las goteras en el techo, entre otras carencias evidentes.

El administrador de la caseta de la empresa Expreso Paraguay, Osmar Villalba, refirió que la situación hace que los clientes prefieran comprar los tickets por la web y llegar solamente a la hora del embarque.

“No hay una sala de espera decente ni un sitio adecuado para los prestadores de servicios”, refirió. Además, indicó que la estructura no está adecuada para los vehículos de gran tamaño que se manejan en la actualidad y que las propias dársenas presentan grietas y baches.

“Somos los prestadores de servicios que intentamos mantener un poco la terminal, y se recauda mucho acá por el uso y el alquiler; solo pedimos que eso se invierta en una buena infraestructura”, refirió el trabajador.

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Situación de abandono

El piso tiene grietas en la zona de carga y descarga de pasajeros. También la pista por donde se desplazan los autobuses presenta desniveles y baches de consideración.

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El ambiente para quienes deben esperar los colectivos no está climatizado y es totalmente abierto. De hecho, no tiene puertas y la planta superior no tiene las ventanas correspondientes.

La situación actual del lugar se vuelve una mala primera impresión para quienes vienen con la ilusión de llevarse la mejor experiencia cuando visitan la bella ciudad de Encarnación.

La capital de Itapúa es conocida por sus paradisíacas playas a orillas del río Paraná, que cautivan a miles de personas en la temporada alta de verano.

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Sensación de inseguridad

Una de las principales preocupaciones es la falta de control y la excesiva cantidad de vendedores ambulantes de todo tipo que, en algunos casos, están acosando a los turistas y a toda persona que ingresa en la terminal.

Tampoco hay un control de quienes acceden al predio, debido a que es un sitio totalmente abierto. No hay lugares suficientes donde estacionar vehículos para el desembarco y la carga de pasajeros.

Muchos usuarios afirman que el contexto actual de la terminal genera una sensación de inseguridad, lo que desalienta el interés de esperar los buses en el lugar.

Villalba expresó que los prestadores de servicios pidieron una caseta policial permanente porque muchos trabajadores están en la zona por la madrugada.

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Piden apertura al nuevo intendente

Explicó que el intendente Luis Yd (Alianza) presentó en dos oportunidades proyectos para mejorar la terminal, pero ninguno se concretó. “No sabemos qué pasó con esos proyectos, pero acá no se hizo nada”, dijo.

Sostuvo que tienen esperanzas en que el nuevo intendente Sebastián Remesowski (ANR-HC) asuma el compromiso de renovar la Terminal de Ómnibus para que esté a la altura de la ciudad que representa. “Lo primero que ve el turista al llegar a la ciudad es esta terminal, pero, lastimosamente, no es la mejor imagen; se quedó en el tiempo”, reclamó.

No obstante, el problema de la falta de renovación de la infraestructura data de administraciones anteriores. Por su parte, el intendente Luis Yd refirió que, en su primer periodo, la Junta Municipal, con mayoría colorada y liderada por César Rojas (ANR), actual concejal electo, rechazó un proyecto de inversión privada de US$ 1.000.000.

Esta propuesta pretendía concesionar la terminal y reconstruir la infraestructura como contraprestación. Había sido presentada por el representante de la empresa argentina Crucero del Norte, Julio Koropeski.

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Mejoras fallidas

Sobre los proyectos, el intendente Yd explicó que, en su primer periodo, se proyectaron cerca de G. 200 millones para mejoras, pero la empresa adjudicada abandonó la obra.

Durante su segundo periodo, iniciaron una licitación para un proyecto que contemplaba trabajos de hermoseamiento y ampliación de las instalaciones para renovar el lugar.

Según lo acordado, se debía empezar con la renovación del sistema eléctrico y de iluminación interna y externa. La obra fue adjudicada a la empresa Metalúrgica San Pablo, representada legalmente por Miguel Ángel Golasik Breziuk, por G. 478 millones.

Esta obra también fue abandonada en el año 2024, por lo que la Municipalidad iniciará un proceso de demanda para recuperar un anticipo entregado que ascendería a G. 75 millones, según detalló el jefe comunal.

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La Terminal de Ómnibus

Se halla ubicada sobre la calle Mariscal Estigarribia, entre las calles Jorge Memmel y General Cabañas, en el microcentro de la ciudad de Encarnación, a una cuadra de la Municipalidad y a tres de la concurrida Playa San José.

La Terminal de Ómnibus de Encarnación fue inaugurada el 18 de diciembre de 1973, durante la gestión del intendente Domingo Robledo.

Actualmente, operan 25 empresas de transporte de mediana y larga distancia que llegan y parten del sitio las 24 horas. Alrededor de la estructura principal funcionan varios negocios de todo tipo.

En promedio, se realizan entre 80 y 90 salidas de colectivos por día. En temporada alta, se llegaría hasta las 130 salidas.

Según estimaciones del administrador de la terminal, a diario, el flujo de pasajeros ronda entre los 800 y 900.