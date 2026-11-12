Antonelli tiene “aún más hambre” de éxitos tras su título en Fórmula 1

Pese al título “quizá tenga incluso más hambre que antes, porque ganar es una sensación magnífica, es una de las cosas más bonitas que te pueden pasar, quieres revivir ese momento una y otra vez”, declaró el italiano Andrea Kimi Antonelli durante una conferencia de prensa en San Marino.

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“El hambre, si no es el mismo, quizá sea incluso un poco mayor. Estas últimas carreras para mí son como si 2027 hubiera ya empezado. El objetivo es terminar bien este año, si es posible con algunas victorias, y empezar muy fuerte el año que viene”, añadió el prodigio de la escudería Mercedes, a quien también ayudó a ganar el título de constructores.

Oriundo de Bolonia (norte), se adjudicó el título de pilotos tras una temporada casi perfecta, en su segundo año en la categoría reina del automovilismo. Ganó nueve Grandes Premios, entre ellos el de Italia en Monza, y reescribió la historia de la F1 batiendo varios récords de precocidad.

Pero el italiano mantiene los pies en la tierra y sabe muy bien que la competencia no se queda de brazos cruzados. “El coche, este año, ha sido muy competitivo y espero que el año que viene lo sea igual, pero estoy seguro de que el equipo hará un trabajo enorme y, por mi parte, intentaré llegar aún más fuerte”, subrayó.

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“Red Bull, McLaren y también Ferrari se acercaron muchísimo. Ya no somos tan dominantes como al principio de la temporada y las prestaciones están mucho más igualadas entre todos”.

“Además, de un circuito a otro el rendimiento puede cambiar y quizá haya un trazado en el que nosotros seamos más rápidos, y otro en el que Ferrari, Red Bull o McLaren lo sean”, agregó el primer italiano en conquistar el título mundial desde Alberto Ascari en 1953.

Antonelli reconoció haber “afrontado la temporada con mucha más confianza, con mucha más conciencia de mí mismo porque ya nada era nuevo”.

“Me sentía mucho mejor, también mucho más relajado y más feliz. Y luego, obviamente, cuando ves que tu coche puede ser competitivo, eso necesariamente te da un ’plus’ de motivación”.