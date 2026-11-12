El Rally de Villarrica cerrará el Campeonato de Regularidad 2026 del CVAP

La competencia reunirá a las tripulaciones que recorrerán aproximadamente 472 kilómetros por caminos nacionales, secundarios y vecinales de la región, combinando precisión, estrategia y pasión por el automovilismo histórico.

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Según el programa oficial de la competencia organizada por el CVAP y fiscalizada por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), la primera etapa se disputará este sábado 14 de noviembre, con la largada a las 10:00 desde el Villarrica Palace Hotel y la llegada está prevista para las 14:00. El domingo 15, la segunda y última etapa comenzará a las 9:00 y finalizará con la llegada que está estimada para las 12:15. Los resultados oficiales saldrán a las 14:00.

La premiación a los mejores de la jornada se realizará el martes 17 de noviembre, a las 20:30, en la sede del CVAP.

Un museo itinerante sobre ruedas

Más allá de lo deportivo, cada rally representa una oportunidad para preservar y compartir la historia del automóvil, convirtiendo las rutas del país en un verdadero museo itinerante de auténticas joyas sobre ruedas.

En este marco, el CVAP invita a toda la comunidad de Villarrica y alrededores a acercarse al Villarrica Palace Hotel para admirar las máquinas participantes antes de cada largada y llegada de ambas jornadas. El sábado podrán apreciarse desde las 9:00 y nuevamente alrededor de las 14:00; mientras que el domingo estarán presentes antes de la largada, desde las 9:00.

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De esta manera, la quinta fecha pondrá el broche final a la temporada 2026, reafirmando el compromiso del CVAP con el deporte, la camaradería y la preservación del patrimonio automovilístico nacional.