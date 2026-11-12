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ABC Motor
12 de noviembre de 2026 - 20:58

El Rally de Villarrica cerrará el Campeonato de Regularidad 2026 del CVAP

Imágenes como esta son las que se verán entre el sábado y domingo en Villarrica, con las tripulaciones y sus coloridos autos históricos.
Imágenes como esta son las que se verán entre el sábado y domingo en Villarrica, con las tripulaciones y sus coloridos autos históricos.CVAP, Prensa

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP) llevará adelante este sábado 14 y domingo 15 de noviembre el Rally de Villarrica, que corresponderá a la quinta y última fecha del Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos 2026.

Por Derlis Santacruz
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La competencia reunirá a las tripulaciones que recorrerán aproximadamente 472 kilómetros por caminos nacionales, secundarios y vecinales de la región, combinando precisión, estrategia y pasión por el automovilismo histórico.

Lea más: Regularidad-CVAP: Exitoso Rally de San Ignacio

Según el programa oficial de la competencia organizada por el CVAP y fiscalizada por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), la primera etapa se disputará este sábado 14 de noviembre, con la largada a las 10:00 desde el Villarrica Palace Hotel y la llegada está prevista para las 14:00. El domingo 15, la segunda y última etapa comenzará a las 9:00 y finalizará con la llegada que está estimada para las 12:15. Los resultados oficiales saldrán a las 14:00.

Los autos clásicos darán un gran espectáculo este fin de semana en el cierre del certamen del CVAP.
Los autos clásicos darán un gran espectáculo este fin de semana en el cierre del certamen del CVAP.

La premiación a los mejores de la jornada se realizará el martes 17 de noviembre, a las 20:30, en la sede del CVAP.

Un museo itinerante sobre ruedas

Más allá de lo deportivo, cada rally representa una oportunidad para preservar y compartir la historia del automóvil, convirtiendo las rutas del país en un verdadero museo itinerante de auténticas joyas sobre ruedas.

Los hermosos paisajes de Villarrica esperan por las tripulaciones para lo que será un inolvidable evento el fin de semana.
Los hermosos paisajes de Villarrica esperan por las tripulaciones para lo que será un inolvidable evento el fin de semana.

En este marco, el CVAP invita a toda la comunidad de Villarrica y alrededores a acercarse al Villarrica Palace Hotel para admirar las máquinas participantes antes de cada largada y llegada de ambas jornadas. El sábado podrán apreciarse desde las 9:00 y nuevamente alrededor de las 14:00; mientras que el domingo estarán presentes antes de la largada, desde las 9:00.

De esta manera, la quinta fecha pondrá el broche final a la temporada 2026, reafirmando el compromiso del CVAP con el deporte, la camaradería y la preservación del patrimonio automovilístico nacional.

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