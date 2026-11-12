Motociclismo-Brasil: Doble podio de Pedro Valiente en Cascavel

La penúltima fecha del Campeonato Brasileño de Moto Velocidad se disputó en Cascavel (Brasil) con la participación de tres pilotos de Paraguay: Pedro Valiente, Hassen David y el debut absoluto de Narito Pereyra, quien reemplazó en la competencia de Yamaha bLU cRU a Fabrizio Almirón, que no pudo participar de la jornada.

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Pedro Valiente, quien compite en los dos campeonatos en simultáneo, logró un valioso tercer puesto en la categoría R3 de la Yamaha bLU cRU, en una fecha que había quedado pendiente y no pudo disputarse en su ocasión. Fue una carrera impresionante en la que Valiente tuvo una lucha de principio a fin para culminar en el podio en el arranque del fin de semana. Posteriormente finalizó en el top 10 de la primera manga de la fecha y quinto en la serie final. En la R3 de la Yamaha bLU cRU, Pedro sigue cosechando buenos resultados y permanece arriba en la tabla de posiciones a falta de una cita para el cierre de la presente temporada.

En Moto 1000 GP, el experimentado piloto Pedro Valiente corrió como siempre en la desafiante categoría GP600, en la que concluyó tercero en la única carrera de la fecha. Trae dos trofeos a casa y de esta manera, llega con inmejorables chances de podio dentro de un campeonato que tendrá una gran final en Goiânia.

Narito Pereyra tuvo su debut oficial en un autódromo y en una carrera internacional. Es un destacado piloto que compite regularmente en el Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP) y fue elegido por el equipo Superbike Paraguay para reemplazar en esta fecha a Fabrizio Almirón en la R3 de la Yamaha bLU cRU. Su debut superó las expectativas, destacándose con un quinto puesto en una prueba que se desarrolló durante una intensa lluvia. Finalizó undécimo en la primera carrera de la categoría y décimosegundo en la segunda.

Por su parte, Hassen David cerró una fecha con una notoria mejoría en su ritmo de competencia, se mantuvo en el pelotón durante todas las pruebas, demostrando así una importante recuperación en su manejo luego del fuerte choque que sufrió una fecha anterior. Un paso muy valorado en su readaptación a la competencia internacional.

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Los pilotos compatriotas se preparan ahora para la última fecha del certamen nacional de la modalidad, que se disputará en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, el próximo 21 de noviembre.

Luego, del 6 al 8 de diciembre será la gran final brasileña en Goiânia, donde se disputarán en simultáneo los campeonatos de: Moto4 Latin Cup, Moto 1000 GP y Yamaha bLU cRU. En la ocasión, se tendrá la histórica participación de seis paraguayos incluyendo a tres en la categoría Moto4 Latin Cup, una fecha que quedará para los registros históricos de este deporte en Paraguay.