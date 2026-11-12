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ABC Motor
12 de noviembre de 2026 - 17:01

Motociclismo-Brasil: Doble podio de Pedro Valiente en Cascavel

Pedro Valiente (derecha) en el podio de Cascavel (Brasil) representando a Paraguay con la tricolor.
Pedro Valiente (derecha) en el podio de Cascavel (Brasil) representando a Paraguay con la tricolor.Superbike Paraguay, Prensa

El equipo Superbike Paraguay tuvo un grandioso fin de semana en el circuito de Cascavel (Brasil), en el marco de una nueva fecha compartida entre el Campeonato Brasileño de Moto Velocidad Moto 1000 GP y el certamen denominado como Yamaha bLU cRU. Pedro Valiente logró un doble podio, saliendo tercero en las dos competencias que disputó. Además, el paraguayo Narito Pereyra tuvo un impecable debut internacional.

Por Derlis Santacruz
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La penúltima fecha del Campeonato Brasileño de Moto Velocidad se disputó en Cascavel (Brasil) con la participación de tres pilotos de Paraguay: Pedro Valiente, Hassen David y el debut absoluto de Narito Pereyra, quien reemplazó en la competencia de Yamaha bLU cRU a Fabrizio Almirón, que no pudo participar de la jornada.

Lea más: Motociclismo-Brasil: Nico Torrez y un resultado histórico en Moto4 Latin Cup

Pedro Valiente, quien compite en los dos campeonatos en simultáneo, logró un valioso tercer puesto en la categoría R3 de la Yamaha bLU cRU, en una fecha que había quedado pendiente y no pudo disputarse en su ocasión. Fue una carrera impresionante en la que Valiente tuvo una lucha de principio a fin para culminar en el podio en el arranque del fin de semana. Posteriormente finalizó en el top 10 de la primera manga de la fecha y quinto en la serie final. En la R3 de la Yamaha bLU cRU, Pedro sigue cosechando buenos resultados y permanece arriba en la tabla de posiciones a falta de una cita para el cierre de la presente temporada.

Pedro Valiente (derecha) celebra con su trofeo y la tradicional bandera de Paraguay en su cuello.
Pedro Valiente (derecha) celebra con su trofeo y la tradicional bandera de Paraguay en su cuello.

En Moto 1000 GP, el experimentado piloto Pedro Valiente corrió como siempre en la desafiante categoría GP600, en la que concluyó tercero en la única carrera de la fecha. Trae dos trofeos a casa y de esta manera, llega con inmejorables chances de podio dentro de un campeonato que tendrá una gran final en Goiânia.

Pedro Valiente en acción durante la competencia en Cascavel.
Pedro Valiente en acción durante la competencia en Cascavel.

Narito Pereyra tuvo su debut oficial en un autódromo y en una carrera internacional. Es un destacado piloto que compite regularmente en el Campeonato Nacional de Moto Velocidad, organizado por la Asociación de Moto Velocidad del Paraguay (AMVP) y fue elegido por el equipo Superbike Paraguay para reemplazar en esta fecha a Fabrizio Almirón en la R3 de la Yamaha bLU cRU. Su debut superó las expectativas, destacándose con un quinto puesto en una prueba que se desarrolló durante una intensa lluvia. Finalizó undécimo en la primera carrera de la categoría y décimosegundo en la segunda.

Narito Pereyra (2) antes del inicio de una de las carreras en su debut internacional.
Narito Pereyra (2) antes del inicio de una de las carreras en su debut internacional.

Por su parte, Hassen David cerró una fecha con una notoria mejoría en su ritmo de competencia, se mantuvo en el pelotón durante todas las pruebas, demostrando así una importante recuperación en su manejo luego del fuerte choque que sufrió una fecha anterior. Un paso muy valorado en su readaptación a la competencia internacional.

De esta manera Hassen David se preparaba antes del inicio de una de las mangas.
De esta manera Hassen David se preparaba antes del inicio de una de las mangas.

Los pilotos compatriotas se preparan ahora para la última fecha del certamen nacional de la modalidad, que se disputará en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, el próximo 21 de noviembre.

El equipo Superbike Paraguay a pleno, marcando nuevamente presencia con podio incluido en Cascavel (Brasil).
El equipo Superbike Paraguay a pleno, marcando nuevamente presencia con podio incluido en Cascavel (Brasil).

Luego, del 6 al 8 de diciembre será la gran final brasileña en Goiânia, donde se disputarán en simultáneo los campeonatos de: Moto4 Latin Cup, Moto 1000 GP y Yamaha bLU cRU. En la ocasión, se tendrá la histórica participación de seis paraguayos incluyendo a tres en la categoría Moto4 Latin Cup, una fecha que quedará para los registros históricos de este deporte en Paraguay.

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