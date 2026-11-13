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ABC Motor
13 de noviembre de 2026 - 17:15

El karting vuelve con todo para la tercera fecha del Torneo Clausura

Mauricio Nielsen (55), de la categoría Fórmula Mundial, fue el vencedor de la última jornada de karting en Ñu Guasu.
Mauricio Nielsen (55), de la categoría Fórmula Mundial, fue el vencedor de la última jornada de karting en Ñu Guasu.NERY SANABRIA

El Campeonato Nacional de Karting tendrá su prosecución este sábado con la disputa de la séptima fecha del calendario 2026, que corresponderá a la tercera cita del Torneo Clausura. El escenario será nuevamente el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, que presentará para esta ocasión el estreno de la variante de pista número 10.

Por Derlis Santacruz
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El Karting Club Paraguayo (KCP), ente organizador del Campeonato Nacional de Karting, ya está listo para lo que será la entretenida jornada de este sábado en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, que tendrá muchísima actividad en pista en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, la que será igualmente la séptima actividad oficial de la presente temporada del semillero del automovilismo nacional.

Lea más: Karting: En Ñu Guasu, exigente y competitiva 2ª fecha del Torneo Clausura

Bandera a cuadros para Tony Pugliesi (13), de la categoría Rotax Micro Max, gran animador del certamen de karting.
Bandera a cuadros para Tony Pugliesi (13), de la categoría Rotax Micro Max, gran animador del certamen de karting.

Según el cronograma oficial, la competencia se dividirá en dos bloques bien definidos:

  • Bloque Matutino: La acción comenzará temprano con las categorías: Fórmula Mundial, Cadete, Semillero y Rotax Micro Max. El cierre de esta primera parte será con la ceremonia de premiación prevista para las 13:05.
  • Bloque Vespertino: Por la tarde será el turno de las categorías: F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max. La jornada bajará el telón con el podio final a las 18:00.
  • Todas las categorías disputarán tres tandas de carrera, siendo la tercera la final y la que definirá como quedará compuesto el podio.

Desde la organización confirmaron que el espectáculo está totalmente garantizado, ya que la competencia no se suspende por lluvia, lo que podría sumar un condimento extra de adrenalina a la penúltima fecha del campeonato.

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