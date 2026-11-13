El karting vuelve con todo para la tercera fecha del Torneo Clausura

El Karting Club Paraguayo (KCP), ente organizador del Campeonato Nacional de Karting, ya está listo para lo que será la entretenida jornada de este sábado en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, que tendrá muchísima actividad en pista en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, la que será igualmente la séptima actividad oficial de la presente temporada del semillero del automovilismo nacional.

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Según el cronograma oficial, la competencia se dividirá en dos bloques bien definidos:

Bloque Matutino: La acción comenzará temprano con las categorías: Fórmula Mundial, Cadete, Semillero y Rotax Micro Max . El cierre de esta primera parte será con la ceremonia de premiación prevista para las 13:05 .

Bloque Vespertino: Por la tarde será el turno de las categorías: F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max . La jornada bajará el telón con el podio final a las 18:00 .

Todas las categorías disputarán tres tandas de carrera, siendo la tercera la final y la que definirá como quedará compuesto el podio.

Desde la organización confirmaron que el espectáculo está totalmente garantizado, ya que la competencia no se suspende por lluvia, lo que podría sumar un condimento extra de adrenalina a la penúltima fecha del campeonato.