Fórmula X Italian Series-Misano: Mateo Valente va por el título de la XF3

El automovilismo paraguayo vive una semana que podría quedar en los libros de historia. Mateo Valente, piloto de la Scuderia Buell, llega a la última fecha de la XF3 –la categoría de Fórmula 3 del FX Racing Weekend, ente organizador del certamen que lleva adelante varias carreras en diferentes circuitos italianos– como líder del campeonato con 150 puntos, contra los 116 de Andrea Masci, los 108 de Valentino Carofano y los 99 de Roberto Rizzo. Depende de sí mismo, ya que con una victoria se consagrará campeón y se convertirá en el primer piloto paraguayo en conquistar un título de monoplazas en Europa.

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En esta última fecha se duplican los puntos de las posiciones que puntúan para el campeonato (que normalmente son 25, 20 y 15 para las tres primeras posiciones de cada carrera), lo que le agrega aún más emoción a la definición.

La presente temporada para Mateo fue casi perfecta:

Vallelunga: “pole position” y victoria en las dos carreras.

Monza: “pole” y una victoria.

Vallelunga II: “pole” y una victoria.

Mugello: victoria en las dos carreras.

Valente llega a Misano con el envión anímico de ese doble triunfo en Mugello, que definitivamente lo proyecta como el principal candidato al título.

Una historia que Ilusiona

Mateo Valente se suma a un grupo reducido de pilotos paraguayos de pista que salieron a competir a Europa, cada uno abriendo camino a su manera y ahora, el joven de 18 años que debutó en Europa en 2025 en la Ultimate Cup European Series, con el equipo Artline Virage, terminó quinto entre 20 monoplazas, con un cuarto puesto en su carrera debut en el Paul Ricard y logró podios en Portimão y Motorland. En 2026, en su primer año en Italia, domina el campeonato y está muy cerca de consagrarse.

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Del karting al sueño de la Fórmula 1

Mateo empezó en el karting nacional a los 14 años y en su primera temporada logró 5 “poles” y 6 victorias. En 2024 subió de categoría y consiguió un podio en el Gran Nacional de Formosa (Argentina). Hoy es representante de la Marca País Paraguay, y su objetivo para el 2027 es llegar a la Euroformula Open, si consigue los recursos para encarar el año, un desafío mayor tras la caída de su sponsor principal, con quien tenía todo acordado para correr.

“Llego con muchas ganas y tranquilo a Misano, ya que hicimos un gran año con la Scuderia Buell y soy el líder de la categoría, pero sé que nada está ganado hasta que cae la bandera a cuadros. Voy a salir a hacer lo mismo que en todo el año: clasificar bien y ser constante”, señaló Valente, en la previa de la competencia en Misano (Italia).

“Lograr el campeonato será algo que me emocionará mucho. Pienso en todos los que vinieron antes, como Danny Candia, Joshua Duerksen y Óscar Bittar, que abrieron el camino. Si se da, va a ser un título para todo el Paraguay, no solo para mí”, añadió.

“El momento clave de la temporada fue la carrera en Vallelunga, en la primera fecha. Hacer la ”pole" y ganar las dos carreras en un circuito nuevo me dio mucha confianza. Desde ahí supe que podíamos pelear el campeonato”, expresó Mateo.

“Ser representante de la Marca País es una responsabilidad muy linda. Cuando me pongo el casco siento que llevo la bandera conmigo. Quiero que en Europa se conozca a Paraguay también por el automovilismo”, enfatizó.

“El objetivo para el 2027 es la Euroformula Open. Es un campeonato muy competitivo que me va a ayudar a seguir creciendo. El sueño es la Fórmula 1, y para eso necesitamos el apoyo de empresas y de la gente”, agregó el piloto.

“El mensaje que quiero hacerles llegar a todos los paraguayos es el siguiente: Gracias por el aguante. Sé que hay mucha gente sufriendo por lo sucedido en Paraguay, y para mí va a ser un fin de semana especial, porque siento que mi país merece más alegrías y no estos golpes, que hasta pusieron en riesgo mis últimas dos carreras. En el lugar donde iba mi sponsor voy a llevar un mensaje para todos ellos, con el corazón. Leo todo lo que ponen en mis redes, me llegan los mensajes y me dan mucha fuerza. El fin de semana del 13 al 15 los espero a todos alentando y, si pueden, sigan las carreras por el canal de YouTube del FX Racing Weekend. ¡Vamos Paraguay!”, concluyó nuestro compatriota.