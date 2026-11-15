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ABC Motor
15 de noviembre de 2026 - 18:20

4x4 Off-Road/Club Cateura: Balbuena y Arias mandan en Nueva Italia

Vehículo todoterreno surca barro en competencia, levantando polvo; siluetas de espectadores bajo toldos al fondo.
Junior Balbuena y Alexander Arias, con esta Toyota Hilux #510, destacaron en Nueva Italia y fueron los mejores al final de la jornada.gustavo machado

Junior Balbuena y Alexander Arias, a bordo de la potente camioneta Toyota Hilux del Team Balbuena, se adjudicaron la victoria en Nueva Italia –tanto en la clasificación general como en la categoría TT4L–, tras la disputa de la octava y última fecha del Campeonato Nacional Todoterreno, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay.

Por Derlis Santacruz
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Bajo un intenso calor, con mucha adrenalina y con la presencia de 1.987 personas, este domingo se cumplió en la ciudad de Nueva Italia la última cita de la presente temporada del Campeonato Nacional Todoterreno, que lleva adelante el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay.

Lea más: 4x4 Off-Road: El Club Cateura cierra su temporada en Nueva Italia

En la ocasión, se utilizó nuevamente el entretenido circuito doble, por el cual pasaron las más de 25 tripulaciones que estuvieron en competencia. Luego de las dos vueltas clasificatorias, la dupla conformada por Junior Balbuena y Alexander Arias (Toyota Hilux, del Team Balbuena) superó en la gran vuelta final a la de David Centurión-Víctor Génez (Mitsubishi Montero, del Tujuteam), por 3,3 segundos, y a la de Edgargo Recalde-Jorge Fretes (Mitsubishi Montero, del Team Mamangá), por 5,4 segundos, tras la que definitivamente fue una emocionante definición.

Camioneta Toyota en movimiento, levantando polvo y agua, en una pista de barro, con personas reunidas al fondo bajo toldos.
Junior Balbuena y Alexander Arias, durante la primera vuelta clasificatoria en la que se les abrió el capot de la potente camioneta Toyota Hilux.

Resultados de las categorías

En lo que tiene que ver con las demás categorías, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

TT1

  1. Jorge Domínguez y Luis Villagra (Nissan Patrol), del Team San Jorge.
  2. Darío Núñez y Pablo González (Toyota Rav4), del Team La Calaca.
  3. Diego Vera y Marcos Riquelme (Mitsubishi Montero), del Team Vera.
Un coche de competición TEAM SAN JORGE en terreno fangoso, mientras una multitud observa el evento con entusiasmo.
Jorge Domínguez y Luis Villagra, a bordo de la Nissan Patrol #111, en una de las aguadas que preparó la organización.

TT2

  1. Luciano Orrego y Ada Sánchez (Suzuki Vitara), del Team El Abuelo.
  2. Alejandro y Álvaro Ibarrola (Suzuki Vitara), del Team AA Producciones.
  3. Gustavo y Edu Gómez (Suzuki Vitara), del Team General Lee.
Vehículo off-road en medio de un charco de barro, levantando agua y tierra en un evento de automovilismo.
Una postal de Luciano Orrego y Ada Sánchez, al mando del Suzuki Vitara #212.

TT3

  1. Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero), del Team Mamangá.
  2. Osmar Espinoza y Alcides Gamarra (Mercedes Benz ML), del Team ML.
  3. Daniel Villamayor y Armando Ocampos (Toyota Hilux), del Team Toyasa.
Vehículo todoterreno sucio avanza sobre barro con espectadores atentos, una mujer y dos hombres observan con interés.
Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero), superan uno de los muchos obstáculos que tuvo el doble trazado de Nueva Italia.

TT4N

  1. Luis y Adrián Espínola (Jeep CJ7), del Team Mbuyapey.
  2. Roberto Gini y Rafael Guillén (Nissan Mistral), del Team Patroncito.
  3. Eduardo Díaz y Rocío Escobar (Jeep Willys), del Team Jeep Willys Ybycuí.
Vehículo todoterreno azul con dos personas con cascos, a punto de atravesar un terreno embarrado durante la competencia.
Luis y Adrián Espínola, con el Jeep CJ7, volvieron a lo más alto del podio en la categoría TT4N.

TT4L

  1. Junior Balbuena y Alexander Arias (Toyota Hilux), del Team Balbuena.
  2. David Centurión y Víctor Génez (Mitsubishi Montero), del Tujuteam.
  3. Carlos Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero), del Team Camello Paraguay.
Camioneta Toyota avanza por barro, levantando polvo en evento de todoterreno, con espectadores bajo carpas al fondo.
Imponente la Toyota Hilux de Junior Balbuena y Alexander Arias.

TT4 Extreme

  1. Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes Benz ML), del Team Silver Star.
  2. Francisco Matto y Rodrigo Chávez (Nissan Patrol), del Team Hermano Matoo.
Vehículo todoterreno negro y amarillo saltando sobre charca de barro, mientras una multitud observa tras cinta de seguridad.
Espectacular salto de la unidad Mercedes Benz ML, pilotado por Felipe Insfrán y copilotado por el Alemán, en un salto del doble trazado de Nueva Italia.

De esta manera, finalizó el mencionado certamen nacional de la modalidad del 4x4 Off-Road, y el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay ya prepara lo que será la última actividad del año, la tradicional carrera de campeones, que se llevará a cabo en la ciudad de Limpio, el domingo 6 de diciembre.

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