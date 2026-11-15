4x4 Off-Road/Club Cateura: Balbuena y Arias mandan en Nueva Italia

Bajo un intenso calor, con mucha adrenalina y con la presencia de 1.987 personas, este domingo se cumplió en la ciudad de Nueva Italia la última cita de la presente temporada del Campeonato Nacional Todoterreno, que lleva adelante el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay.

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En la ocasión, se utilizó nuevamente el entretenido circuito doble, por el cual pasaron las más de 25 tripulaciones que estuvieron en competencia. Luego de las dos vueltas clasificatorias, la dupla conformada por Junior Balbuena y Alexander Arias (Toyota Hilux, del Team Balbuena) superó en la gran vuelta final a la de David Centurión-Víctor Génez (Mitsubishi Montero, del Tujuteam), por 3,3 segundos, y a la de Edgargo Recalde-Jorge Fretes (Mitsubishi Montero, del Team Mamangá), por 5,4 segundos, tras la que definitivamente fue una emocionante definición.

Resultados de las categorías

En lo que tiene que ver con las demás categorías, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

TT1

Jorge Domínguez y Luis Villagra (Nissan Patrol), del Team San Jorge. Darío Núñez y Pablo González (Toyota Rav4), del Team La Calaca. Diego Vera y Marcos Riquelme (Mitsubishi Montero), del Team Vera.

TT2

Luciano Orrego y Ada Sánchez (Suzuki Vitara), del Team El Abuelo. Alejandro y Álvaro Ibarrola (Suzuki Vitara), del Team AA Producciones. Gustavo y Edu Gómez (Suzuki Vitara), del Team General Lee.

TT3

Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero), del Team Mamangá. Osmar Espinoza y Alcides Gamarra (Mercedes Benz ML), del Team ML. Daniel Villamayor y Armando Ocampos (Toyota Hilux), del Team Toyasa.

TT4N

Luis y Adrián Espínola (Jeep CJ7), del Team Mbuyapey. Roberto Gini y Rafael Guillén (Nissan Mistral), del Team Patroncito. Eduardo Díaz y Rocío Escobar (Jeep Willys), del Team Jeep Willys Ybycuí.

TT4L

Junior Balbuena y Alexander Arias (Toyota Hilux), del Team Balbuena. David Centurión y Víctor Génez (Mitsubishi Montero), del Tujuteam. Carlos Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero), del Team Camello Paraguay.

TT4 Extreme

Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes Benz ML), del Team Silver Star. Francisco Matto y Rodrigo Chávez (Nissan Patrol), del Team Hermano Matoo.

De esta manera, finalizó el mencionado certamen nacional de la modalidad del 4x4 Off-Road, y el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay ya prepara lo que será la última actividad del año, la tradicional carrera de campeones, que se llevará a cabo en la ciudad de Limpio, el domingo 6 de diciembre.