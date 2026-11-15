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ABC Motor
15 de noviembre de 2026 - 14:35

Fórmula X Italian Series-Misano: Mateo Valente se consagra campeón de la XF3

Mateo Valente, Campeón de la categoría XF3 en la Fórmula X Italian Series (F3).
Mateo Valente, Campeón de la categoría XF3 en la Fórmula X Italian Series (F3).Mateo Valente, Prensa

El joven piloto paraguayo Mateo Valente, con apenas 18 años de edad, se consagró campeón este domingo de la categoría XF3 en la última fecha de la Fórmula X Italian Series que se disputó en Misano, cerrando así una temporada consagratoria en Europa que ratifica el enorme nivel y la proyección de los talentos nacionales en los circuitos del Viejo Continente.

Por Derlis Santacruz
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El piloto de la Scudería Buell, Mateo Valente, aseguró la corona de la categoría XF3 este domingo ganando ya la primera de las dos carreras que se disputaron, tras la que demostró su arraigo y sensibilidad en una charla exclusiva luego de la competencia, en la que tuvo un noble gesto al recordar a sus compatriotas y la situación actual que atraviesa el país.

Lea más: Fórmula X Italian Series-Misano: Mateo Valente va por el título de la XF3

Nuestro compatriota ganó la carrera 1 tras heredar la “pole position” (había clasificado segundo), luego de que el autor original del mejor tiempo fuera sancionado con dos puestos de penalización por adelantarse bajo banderas amarillas. De esta manera, Mateo Valente se impuso de punta a punta en piso mojado. Posteriormente, en la segunda carrera, partió desde la sexta posición por el sistema de grilla invertida y volvió a ganar, cerrando así un extraordinario fin de semana.

Definitivamente este será un momento memorable para el deporte motor nacional, Mateo Valente celebrando el triunfo y el título en la XF3 Italiana.
Definitivamente este será un momento memorable para el deporte motor nacional, Mateo Valente celebrando el triunfo y el título en la XF3 Italiana.

“Esto es para ustedes”

Visiblemente emocionado por la conquista que corona meses de esfuerzo, viajes y alta competencia, el paraguayo se refirió a su tierra natal y dejó un mensaje que caló hondo en la afición deportiva.

“Sé que Paraguay está pasando por momentos muy difíciles, así que esto es para ustedes”, expresó el piloto con la humildad de los grandes, dedicando el título a cada paraguayo que lo acompañó a la distancia en esta exigente travesía deportiva.

Una campaña consagratoria

La consagración de Mateo en la categoría XF3 de la Fórmula X Italian Series (Fórmula 3 Italiana) no es casualidad; es el fruto de un trabajo sostenido, una conducción precisa y una rápida adaptación a los complejos trazados italianos. A lo largo de la temporada, el piloto paraguayo supo lidiar con la presión de la alta competencia, demostrando temple, velocidad y una madurez deportiva inusual para sus 18 años.

Mateo Valente, la infaltable bandera de Paraguay, el equipo y la familia que acompaña este gran logro.
Mateo Valente, la infaltable bandera de Paraguay, el equipo y la familia que acompaña este gran logro.

Con este cetro, Valente se une al selecto grupo de deportistas nacionales que logran trascender las fronteras y dejar en lo más alto la bandera paraguaya, siendo el primer piloto paraguayo en conseguir un título europeo en la modalidad pistera, consolidándose como una de las grandes realidades y promesas del deporte motor internacional.

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