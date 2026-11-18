Beto Rodríguez es la nueva incorporación de ABC. A poco de cerrar el 2026 y apostando con fuerza al 2027, la voz del automovilismo llega a todas las plataformas de nuestro medio con Motores & Cía. “Tuve la suerte de tener una invitación que llegó en febrero de este año y lo fuimos madurando durante le tiempo”, reveló en el Cardinal Deportivo.

Lea más: Mundial de Rally 2027: El Rally del Paraguay, con nueva fecha

“Hoy estoy aquí para acompañarles y formar parte de ABC Cardinal, una emisora que seguramente a Motores y Compañía le dará mucha fuerza. Llevamos cuarenta y tres años trabajando en lo mismo, es lo único que sabemos hacer y lo hacemos más o menos no más también”, expresó, entre risas, el relator y presentador de automovilismo

Beto Rodríguez en ABC Cardinal: lunes, miércoles y viernes

Presentado por ABC Motor, Beto Rodríguez estará en ABC Cardinal 730 AM los lunes, miércoles y viernes de 21:00 a 22:00 y por ABC Paraguay en Youtube de martes a viernes de 19:00 a 20:00. “Para nosotros es muy importante llegar a un medio como ABC, que es el más importante del país y con un equipo ganador en términos deportivos”, aseguró.

Lea más: Todos los ganadores del Rally del Chaco 2026, clase por clase

“Tenemos una proyección muy importante. Tenemos algunos proyectos interesantes para ABC TV y el Diario”, apuntó Beto, quien en 2027 tendrá una programación diaria de Motores & Cía en la amplitud modulada como también en el streaming, con transmisiones de las carreras más importantes del Campeonato Nacional de Rally y el Rally del Paraguay.