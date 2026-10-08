ABC Motor
08 de octubre de 2026 a la - 14:01

El calendario del Mundial de Rally 2027: El Rally del Paraguay, con nueva fecha

El paraguayo Diego Domínguez Bejarano celebra la victoria del Rally del Paraguay 2026 en la categoría WRC2 del Mundial de Rally.
El paraguayo Diego Domínguez Bejarano celebra la victoria del Rally del Paraguay 2026 en la categoría WRC2 del Mundial de Rally.

El Mundial de Rally oficializó el calendario 2027: la tercera edición del Rally del Paraguay cambia de fecha.

Por Darío Ibarra
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La World Rally Championship (WRC) reveló hoy el calendario 2027. El Rally del Paraguay, que realizó la primera edición en 2025 y disputó la segunda hace dos meses con los triunfos históricos de Sami Pajari en la general y Diego Domínguez Bejarano en la WRC2, cambia de fecha: la carrera, la última por el contrato original de tres años, no será en agosto.

Lea más: El Touring presentó oficialmente el Rally del Chaco 2026

El Rally del Paraguay será la décimo tercera fecha de la próxima temporada de la WRC y a diferencia de las competencias anteriores, que fueron el 28-31 de agosto de 2025 y 27-30 de agosto de 2026, la edición 2027 en el Departamento de Itapúa será del 21 al 24 de octubre, mes destinado a las últimas dos ediciones del Rally del Chaco.

El podio de la WRC2 del Rally del Paraguay 2026.
El podio de la WRC2 del Rally del Paraguay 2026.

Mundial de Rally 2027: El calendario de las 15 carreras

  1. Rally de Montecarlo: 21-24 de enero
  2. Rally de Suecia: 18-21 de febrero
  3. Rally de Kenia: 18-21 de marzo
  4. Rally de Croacia: 8-11 de abril
  5. Rally de Islas Canarias: 6-9 de mayo
  6. Rally de Japón: 3-6 de junio
  7. Rally de Grecia: 24-27 de junio
  8. Rally de Italia: 8-11 de julio
  9. Rally de Estonia: 22-25 de julio
  10. Rally de Finlandia: 29 de julio-1 de agosto
  11. Rally de Estados Unidos: 26-29 de agosto
  12. Rally de Gran Bretaña: 30 de setiembre-3 de octubre
  13. Rally del Paraguay: 21-24 de octubre
  14. Rally de Chile: 4-7 de noviembre
  15. Rally de Arabia Saudita: 25-28 de noviembre