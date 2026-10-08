El calendario del Mundial de Rally 2027: El Rally del Paraguay, con nueva fecha

La World Rally Championship (WRC) reveló hoy el calendario 2027. El Rally del Paraguay, que realizó la primera edición en 2025 y disputó la segunda hace dos meses con los triunfos históricos de Sami Pajari en la general y Diego Domínguez Bejarano en la WRC2, cambia de fecha: la carrera, la última por el contrato original de tres años, no será en agosto.

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El Rally del Paraguay será la décimo tercera fecha de la próxima temporada de la WRC y a diferencia de las competencias anteriores, que fueron el 28-31 de agosto de 2025 y 27-30 de agosto de 2026, la edición 2027 en el Departamento de Itapúa será del 21 al 24 de octubre, mes destinado a las últimas dos ediciones del Rally del Chaco.

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