El calendario del Mundial de Rally 2027: El Rally del Paraguay, con nueva fecha

La World Rally Championship (WRC) reveló hoy el calendario 2027. El Rally del Paraguay, que realizó la primera edición en 2025 y disputó la segunda hace dos meses con los triunfos históricos de Sami Pajari en la general y Diego Domínguez Bejarano en la WRC2, cambia de fecha: la carrera, la última por el contrato original de tres años, no será en agosto.
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El Rally del Paraguay será la décimo tercera fecha de la próxima temporada de la WRC y a diferencia de las competencias anteriores, que fueron el 28-31 de agosto de 2025 y 27-30 de agosto de 2026, la edición 2027 en el Departamento de Itapúa será del 21 al 24 de octubre, mes destinado a las últimas dos ediciones del Rally del Chaco.
Mundial de Rally 2027: El calendario de las 15 carreras
- Rally de Montecarlo: 21-24 de enero
- Rally de Suecia: 18-21 de febrero
- Rally de Kenia: 18-21 de marzo
- Rally de Croacia: 8-11 de abril
- Rally de Islas Canarias: 6-9 de mayo
- Rally de Japón: 3-6 de junio
- Rally de Grecia: 24-27 de junio
- Rally de Italia: 8-11 de julio
- Rally de Estonia: 22-25 de julio
- Rally de Finlandia: 29 de julio-1 de agosto
- Rally de Estados Unidos: 26-29 de agosto
- Rally de Gran Bretaña: 30 de setiembre-3 de octubre
- Rally del Paraguay: 21-24 de octubre
- Rally de Chile: 4-7 de noviembre
- Rally de Arabia Saudita: 25-28 de noviembre