Todos los ganadores del Rally del Chaco 2026, clase por clase

La edición 51 del Rally del Chaco terminó con un nuevo ganador en el historial: Migue Zaldívar. El piloto del MZ Racing, navegado por Adolfo González en el Skoda Fabia RS Rally2, conquistó el Infierno Verde por primera vez. Por su parte, Iván Wasmosy triunfó en la F2. Ambos también lograron el título en el Campeonato Nacional de Rally 2026.
Lea más: ¡Migue Zaldívar, de MZ Racing, ganó el Rally del Chaco 2026!
Además de Migue, quien también venció en la RC2A, y Wasmosy, vencedor a la vez en la RC4A, repasamos los ganadores en las demás clases de la principal categoría del automovilismo paraguayo. Entre las máquinas del 4x4, Fabrizio Chiriani fue el mejor en la RC2B, mientras que César Pedotti acabó primero en la RC2N.
Por su lado, entre los 4x2, Orlando Benítez finalizó líder en la RC4B. Gianluca Laterra, quien había ganado la Etapa 2 en la F2 y también fue el más rápido en la modalidad en la PE5, en la PE11 y en la PE12, triunfó en la RC4C, y por último, Ceferino Ledesma lideró la RC5 luego de 20 especiales en la Región Occidental (PE20 levantada por seguridad).
Lea más: Iván Wasmosy conquistó el Rally del Chaco 2026 en la F2
La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la tracción integral
- Migue Zaldívar
- Tiago Weiler +26,04
- Gustavo Saba +5:09,68
- Augusto Bestard +10:11,63
- Diego Domínguez Bejarano +26:12,13
- Fabrizio Chiriani +27:51,20
- Gerardo Wasmosy +48:47,68
- Ricardo Escauriza +1:22:37,23
- Alejandro Galanti +4:07:52,20
- César Pedotti +5:22:52,95
- Luis Panza +5:59:13,47
- Manuel Irala +8:24:56,94
La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la tracción simple
- Iván Wasmosy
- Diego Cruz +58:41,81
- Carlos Bogado +1:12:45,79
- Gianluca Laterra +1:15:37,91
- Orlando Benítez +3:14:54,95
- Manuel Giménez +4:00:04,15
- Luis María Gómez +4:42:00,66
- Nicolás Baeza +4:57:27,57
- Víctor Escobar +6:02:41,63
- Ceferino Ledesma +6:53:42,80
- Arnaldo Duarte +8:09:08,52
- Hugo Cano +8:31:30,86
- Sebastián Martínez +9:32:09,86
- Víctor Ruiz Díaz +14:10:22,33
- Jhonny Zeballos +17:19:46,64
- Augusto Rossi +18:54:57,41
La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC2A
- Migue Zaldívar
- Tiago Weiler
- Gustavo Saba
- Augusto Bestard
- Diego Domínguez Bejarano
- Alejandro Galanti
La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC2B
- Fabrizio Chiriani
- Gerardo Wasmosy
- Ricardo Escauriza
La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC2N
- César Pedotti
- Luis Panza
- Manuel Irala
La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC4A
- Iván Wasmosy
- Diego Cruz
- Carlos Bogado
- Nicolás Baeza
La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC4B
- Orlando Benítez
- Manuel Giménez
- Luis María Gómez
- Arnaldo Duarte
La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC4C
- Gianluca Laterra
- Hernán Arguello
- Víctor Escobar
- Hugo Cano
- Sebastian Martínez
- Víctor Ruiz Díaz
La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC5
- Ceferino Ledesma
- Johnny Zeballos
- Augusto Rossi