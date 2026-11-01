Todos los ganadores del Rally del Chaco 2026, clase por clase

La edición 51 del Rally del Chaco terminó con un nuevo ganador en el historial: Migue Zaldívar. El piloto del MZ Racing, navegado por Adolfo González en el Skoda Fabia RS Rally2, conquistó el Infierno Verde por primera vez. Por su parte, Iván Wasmosy triunfó en la F2. Ambos también lograron el título en el Campeonato Nacional de Rally 2026.

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Además de Migue, quien también venció en la RC2A, y Wasmosy, vencedor a la vez en la RC4A, repasamos los ganadores en las demás clases de la principal categoría del automovilismo paraguayo. Entre las máquinas del 4x4, Fabrizio Chiriani fue el mejor en la RC2B, mientras que César Pedotti acabó primero en la RC2N.

Por su lado, entre los 4x2, Orlando Benítez finalizó líder en la RC4B. Gianluca Laterra, quien había ganado la Etapa 2 en la F2 y también fue el más rápido en la modalidad en la PE5, en la PE11 y en la PE12, triunfó en la RC4C, y por último, Ceferino Ledesma lideró la RC5 luego de 20 especiales en la Región Occidental (PE20 levantada por seguridad).

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La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la tracción integral

Migue Zaldívar Tiago Weiler +26,04 Gustavo Saba +5:09,68 Augusto Bestard +10:11,63 Diego Domínguez Bejarano +26:12,13 Fabrizio Chiriani +27:51,20 Gerardo Wasmosy +48:47,68 Ricardo Escauriza +1:22:37,23 Alejandro Galanti +4:07:52,20 César Pedotti +5:22:52,95 Luis Panza +5:59:13,47 Manuel Irala +8:24:56,94

La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la tracción simple

Iván Wasmosy Diego Cruz +58:41,81 Carlos Bogado +1:12:45,79 Gianluca Laterra +1:15:37,91 Orlando Benítez +3:14:54,95 Manuel Giménez +4:00:04,15 Luis María Gómez +4:42:00,66 Nicolás Baeza +4:57:27,57 Víctor Escobar +6:02:41,63 Ceferino Ledesma +6:53:42,80 Arnaldo Duarte +8:09:08,52 Hugo Cano +8:31:30,86 Sebastián Martínez +9:32:09,86 Víctor Ruiz Díaz +14:10:22,33 Jhonny Zeballos +17:19:46,64 Augusto Rossi +18:54:57,41

La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC2A

Migue Zaldívar Tiago Weiler Gustavo Saba Augusto Bestard Diego Domínguez Bejarano Alejandro Galanti

La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC2B

Fabrizio Chiriani Gerardo Wasmosy Ricardo Escauriza

La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC2N

César Pedotti

Luis Panza

Manuel Irala

La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC4A

Iván Wasmosy

Diego Cruz

Carlos Bogado

Nicolás Baeza

La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC4B

Orlando Benítez

Manuel Giménez

Luis María Gómez

Arnaldo Duarte

La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC4C

Gianluca Laterra

Hernán Arguello

Víctor Escobar

Hugo Cano

Sebastian Martínez

Víctor Ruiz Díaz

La clasificación del Rally del Chaco 2026 en la clase RC5