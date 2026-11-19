La dupla conformada por Esteban Gauto y Michael Meier se adjudicó la clasificación general y la Clase O, al mando de un Volkswagen Passat de 1981, mientras que Juan Bautista Gill y Sergio Noguer, a bordo de un Toyota Celica de 1985, se impusieron en la General Velocímetro y la Clase E en el Rally de Villarrica.

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En las demás categorías, los vencedores fueron Juan Carlos Salazar Yaryes y Bettina Torres, en la Clase B; Javier Meza y Bernardo Meza Weiler, en la Clase C; Raúl Viré Stenico e Iberis Natalia Luraschi, en la Clase D; y Oscar Weiler S. y Diego Ugarte, en Oldtimers y en Contemporáneos.

La competencia puso a prueba la precisión, la concentración y el trabajo en equipo de pilotos y navegantes, características fundamentales de esta modalidad del automovilismo.

Más allá de lo deportivo, el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP), culmina una temporada en la que reafirmó su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio automotor, recorriendo el país como un auténtico museo itinerante y acercando a las comunidades estas verdaderas joyas sobre ruedas, testigos de la historia del automóvil.

La temporada 2026 tendrá su broche de oro con la Noche de Campeones, que se llevará a cabo el jueves 3 de diciembre, en el Asunción Lawn Tennis Club, ocasión en la que se premiará a los campeones del año y se celebrarán los logros deportivos de la temporada.