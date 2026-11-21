La modificación afecta especialmente a la carrera al esprint, en la que el español Marc Márquez (Ducati) tendrá su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo de MotoGP esta temporada.

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Según comunicó oficialmente el campeonato, todas las sesiones de la tarde se adelantarán treinta minutos con respecto al horario inicialmente establecido para evitar las posibles consecuencias de la llegada de la lluvia al trazado portugués.

De esta forma, la carrera al esprint de MotoGP, prevista inicialmente para las 16:00 horas en España, comenzará finalmente a las 15:30 (11:30 de Paraguay).

La prueba, programada a doce vueltas, puede resultar decisiva en la lucha por el título mundial que mantiene Marc Márquez.

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El mal tiempo ya condicionó la actividad durante la mañana, con lluvia en los entrenamientos libres de Moto3, Moto2 y MotoGP, además de afectar a las sesiones de clasificación.

Aunque los pilotos pudieron recuperar el asfalto seco en los últimos minutos de la Q1 y la Q2 de la categoría reina, las previsiones apuntaban a un empeoramiento de las condiciones durante la tarde.

Márquez, que saldrá desde la segunda posición de la parrilla, tendrá así una oportunidad de cerrar el campeonato en Portugal. El italiano Marco Bezzecchi partirá desde la pole, mientras que Jorge Martín ocupará la séptima plaza.