El Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur, que arrancó esta temporada en Brasil (Erechim) con la primera fecha y luego se trasladó a Argentina (Córdoba) para la segunda y a Paraguay (Guairá y Cordillera) para la tercera y cuarta cita del calendario 2026, finalizará con la quinta y última prueba en la República Oriental del Uruguay.

Lea más: FIA/Codasur-CNR: Gustavo Saba manda en el barro del Rally de Cordillera

La ciudad de Minas, ubicada en el departamento de Lavalleja, será el epicentro de una competencia sudamericana que definirá nada más y nada menos que al Campeón 2026 del Rally FIA/Codasur, y en la que se estará otorgando puntaje y medio (coeficiente 1,5). El evento se pondrá en marcha este viernes con la realización del tradicional shakedown (Agropecuaria), en un tramo de 2,6 kilómetros que comenzará a las 13:05.

La primera etapa del sábado tendrá siete pruebas especiales cronometradas, con un recorrido de 122,5 kilómetros e iniciará a las 9:03. La Lata (12,3 km), El Bulldog (27,2 km) y Paso de los Troncos (20,5 km) se disputarán en dos pasadas cada uno, y la jornada cerrará con el tramo Complejo Pista Minas, de 2,5 kilómetros.

La segunda etapa del domingo constará de seis tramos bajo el reloj, con una distancia de 72,4 kilómetros y el primer auto partirá a las 9:38. Barriga Negra (6,8 km), La Capilla (12 km) y Las Sierras (17,3 km) también tendrán dos pasadas para completar los 194,9 kilómetros y 13 PE previstos en el cronograma oficial, tras los que conoceremos a los monarcas de la presente temporada.

En lo que tiene que ver con lo estrictamente deportivo, el argentino Miguel Baldoni lidera la tabla general de posiciones (CO) con 94 puntos cumplidas las cuatro primeras fechas. Lo siguen muy de cerca los paraguayos Gustavo Saba, segundo con 88, y Alejandro Galanti, tercero con 73, mientras que el boliviano Sebastián Franco está un poco más atrás con 66, al igual que nuestro compatriota Migue Zaldívar con 61, completando de esta manera el “Top 5″ y con chances de llegar al título.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la CO2, el brasileño Ulyses Bertholdo comanda las acciones con 118 unidades, escoltado por los paraguayos Manuel Irala con 84 y Joel Benítez con 71. Y finalmente, en lo más alto de la CO4 está el brasileño Luis Stedile con 118 puntos, y completan el podio en la previa del rally uruguayo, el local Luigi Contín con 70 y el boliviano Ramón Tarqui con 65, respectivamente.

Cabe recordar que esta carrera en tierras charrúas corresponderá igualmente a la segunda cita del Panamericano FIA, a la quinta del FIA NACAM, y a la octava del Nacional Uruguayo, denominada “Copa 95 Años ANCAP”. En la misma, además de Gustavo Saba, Alejandro Galanti, Marcelo Toyotoshi y Migue Zaldívar, también estarán representando a nuestro país Luis Franco y Martín Rodríguez, a bordo de un Peugeot 208 Rally4 del Pochi Rally Team.