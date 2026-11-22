La temporada 2026 del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime, organizado por el Centro Paraguayo de Volantes (CPV), que inició en la ciudad de Eusebio Ayala e hizo su paso por Arroyos y Esteros, el VRD (Súper Desafío), La Colmena y nuevamente el VRD (Pre-Chaco) para la disputa de sus primeras cinco fechas, finalizará este fin de semana con la sexta y última actividad del año en el máximo coliseo automovilístico de nuestro país, el Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá.

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Según el programa oficial de la carrera, las inscripciones para formar parte del evento siguen abiertas y se extenderán hasta este jueves, a las 18:00. Hasta hoy, un total de 72 tripulaciones ya están anotadas para competir entre el sábado y domingo, tanto en la Tracción Total 4x4 (PRO y LIGHT) como en la Tracción Simple o F2 (PRO y LIGHT).

El viernes, desde las 15:00, el Parque de Reparaciones en el VRD quedará abierto para que todos los equipos ingresen al predio. Ese mismo día, de 20:00 a 22:00, iniciará el recorrido controlado nocturno al tramo (máximo a dos pasadas por cada tripulación), atendiendo a que el sábado habrá actividad nocturna.

Precisamente ese día, desde las 12:00, se realizarán las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, frente a los boxes. De 16:00 a 18:00, aquellos que no lo hicieron el día anterior, podrán cumplir con la recorrida controlada al tramo. El mencionado programa también señala algo muy importante:

“19:00: Cierre definitivo de los portones de acceso vehicular a boxes. A partir de este horario, no se permitirá el ingreso ni la salida de vehículos. Las tripulaciones o integrantes de equipos que necesiten retirarse antes de la finalización de la jornada deberán estacionar sus vehículos fuera del perímetro externo de la pista. El acceso y la circulación peatonal hacia boxes estarán habilitados en todo momento a través de las pasarelas del autódromo”.

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Y a las 19:30, se pondrá en marcha la competencia. Desarrollo de las PE1 y PE2.

El domingo, el cierre definitivo de los portones de acceso vehicular se dará a las 9:50, mientras que la carrera iniciará a las 10:00 (PE3, PE4 y MANO A MANO FINAL), tras la que se conocerán a los vencedores de la jornada, quienes serán premiados a partir de las 15:30. Con relación a la consagración de los campeones y el festejo final, la ceremonia también se realizará el mismo día, desde las 16:30, con lo que quedará oficialmente clausurado el 2026 del Súper Prime.