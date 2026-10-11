El Súper Prime Pre-Chaco, con finalización anticipada

La lluvia obligó a parar los motores

Las intensas precipitaciones registradas durante el desarrollo de la prueba –SP Pre-Chaco– en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de la ciudad de Capiatá, provocaron un severo deterioro de las condiciones del circuito (4 km). Ante los evidentes riesgos que representaba el barro y la pista resbaladiza para la integridad de las tripulaciones, oficiales de pista y el público presente, la Dirección de la Prueba tomó la determinación de suspender definitivamente el evento.

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A través de la Decisión No. 1 del Director de la Prueba, Cristian Cocco, en previo acuerdo con el Colegio de Comisarios Deportivos, se resolvió dar por finalizada la actividad competitiva a partir de la sexta tanda de la segunda vuelta de la categoría Tracción Simple.

Validez de tiempos y asignación por equidad deportiva

Dentro de las resoluciones dispuestas en el comunicado oficial emitido por el Centro Paraguayo de Volantes (CPV), se establecieron las siguientes pautas para la confección de los cómputos finales:

Validez de los tiempos registrados: Se mantienen firmes los tiempos efectivamente marcados por las tripulaciones que lograron completar las pruebas especiales disputadas antes del parate, sujetos a las verificaciones y penalizaciones correspondientes.

Asignación de tiempos: En cumplimiento del artículo 52.1 del Reglamento General de Rally 2026, a los pilotos que no pudieron disputar o completar la prueba especial afectada por la interrupción se les otorgará un tiempo asignado. Esta tarea queda a cargo de la Dirección de la Prueba bajo un criterio de equidad deportiva, tomando como referencia los antecedentes cronométricos disponibles.

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Clasificación final: La nómina oficial de tiempos y la clasificación definitiva de la prueba serán elaboradas combinando los registros de pista, los tiempos asignados y las penalizaciones reglamentarias que pudiesen aplicarse.

Los resultados finales

Tras haberse cumplido dos pruebas especiales en la tracción integral PRO y LIGHT, los mejores –en la sumatoria de ambas vueltas (una por el lado de la torre y la otra por el de las graderías)–, fueron Gerardo Wasmosy y Saulo Segovia (Volkswagen Polo GTI R5, del WA Racing), mientras que en la F2 PRO, fueron Carlos Bogado y Enrique Benítez (Peugeot 208 Rally4, del Ka´i Competición), respectivamente.

Con esta decisión oficial, comunicada a los competidores, comisarios y encargados de cronometraje, se cierra una accidentada edición del Súper Prime Pre-Chaco, evento previo a la máxima fiesta del automovilismo paraguayo, el TCR51.