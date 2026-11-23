El grupo Stellantis, en dificultades, abandonará los campeonatos del mundo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) de aquí a finales de 2027, anunció en un comunicado, en el que precisó que sus 200 empleados afectados serán reubicados en otras actividades.

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A pesar de un palmarés prestigioso, el fabricante franco-italo-estadounidense quiere “recentrar sus actividades de deporte automovilístico en la competición cliente”, es decir, vender coches de carreras a otras escuderías o a pilotos, “y en el desarrollo de vehículos de altas prestaciones”, señala en un comunicado.

“La participación en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC)”, con la marca Peugeot, “llegará a su fin al término de la temporada 2026”, precisa el texto.

En Fórmula E, competición de monoplazas eléctricos, Citroën y Opel dejarán de competir al final de la temporada en curso, en el verano boreal de 2027.

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Se trata de un mazazo para Peugeot, que cuenta con un brillante palmarés con victorias en las 24 Horas de Le Mans, en el Campeonato del Mundo de Rallies y en el Rally Dakar.