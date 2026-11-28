Nuestro compatriota Joshua Duerksen, que clasificó este viernes en el octavo lugar y partió tercero este sábado desde la segunda fila (por el sistema de grilla invertida de la categoría) en la carrera sprint del GP de Catar –13ª fecha de la FIA Fórmula 2–, tuvo un gran arranque en el Circuito Internacional de Lusail superando a su compañero de equipo, el británico Freddie Slater, y ya en la primera curva pasó a ser segundo, por detrás del noruego Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport) que partió desde la “pole position” y lideró con autoridad.

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En la vuelta 6 de las 23 que se corrieron, el español Mari Boya (Prema Racing) quedó parado con problemas en su monoplaza al costado del trazado catarí de 5.419 metros y en consecuencia, salió el “safety car”.

🚨 SAFETY CAR DEPLOYED 🚨



Mari Boya retires from the Sprint as he grinds to a halt on circuit ❌#F2 #QatarGP | LAP 6/23 pic.twitter.com/Zo02EfwJp0 — Formula 2 (@Formula2) November 28, 2026

La competencia se reanudó en la vuelta 9 pero, en la 11, nuevamente se dieron algunos incidentes en pista (monoplazas que se quedaron: Freddie Slater, del Invicta Racing, John Bennet y Laurens van Hoepen, ambos de Trident) y volvió a salir el auto de seguridad.

NOOO FREDDIE!! 💔



Slater is out of his maiden #F2 Sprint after stopping on track with an issue... #F2 #QatarGP | LAP 11/23 pic.twitter.com/sJe7Ky99AT — Formula 2 (@Formula2) November 28, 2026

En la vuelta 12, los protagonistas volvieron a la acción y Joshua se desprendió del líder provisional, Stenshorne –que demostró un gran ritmo y a la postre fue el vencedor–, y quedó a más de cinco segundos de la punta en la vuelta 17, diferencia esta que se fue extendiendo a más de diez hasta la bandera a cuadros.

MAGIC MARTINIUS 🤯👏



Stenshorne dominates our 250th race under the lights in Qatar to secure victory in the Sprint 🏆#F2 #QatarGP pic.twitter.com/r3soCPaoFl — Formula 2 (@Formula2) November 28, 2026

Así, Duerksen cruzó la meta en el segundo lugar, subió al podio y sumó 8 puntos más a su cuenta personal, para alcanzar 98 unidades, y se mantiene en el octavo puesto de la tabla de posiciones del certamen. Completó el tercer escalón del podio, el mexicano Noel León (Campos Racing).

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En la feature race de este domingo, a 32 vueltas y que se pondrá en marcha a las 9:00 de Paraguay, el paraguayo de 23 años largará desde la octava plaza en la cuarta fila.