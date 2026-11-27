Joshua Duerksen culminó la qualy en la zona de puntuación para las dos carreras de la penúltima fecha de la Fórmula 2. El paraguayo, que fue décimo cuarto mejor en el único ensayo libre, terminó en el top 10 de una clasificación con bandera roja por los problemas que sufrió el colombiano Sebastián Montoya con la rueda trasera del DAMS Lucas Oil.

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En la vuelta rápida, de las 12 que realizó en los 30 minutos de sesión, Duerksen cronometró 1 minuto, 36 segundos y 429 milésimas y ocupó el octavo lugar entre los 22 pilotos de la grilla: el piloto de Invicta Racing, que el próximo año corre con Hitech, será tercero (por la parrilla invertida para el top 10) en la prueba sprint y partirá octavo en la feature race.

¡¡EN SU DEBUT EN LA FÓRMULA 2, EL CAMPEÓN DE LA FÓRMULA 3 2026 SE QUEDÓ CON LA POLE DE LA QUALY!! ¡¡LOCURA DE UGOCHUKWU Y VAN AMERSFOORT RACING!!



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El top 10 de la clasificación de la Fórmula 2 en Qatar

Ugo Ugochukwu Gabriele Mini Alex Dunne Oliver Goethe Noel Leon John Bennett Nikola Tsolov Joshua Duerksen Freddie Slater Martinius Stenshorne

¡¡INSÓLITO MOMENTO EN LA FORMULA 2!! ¡¡EL COLOMBIANO SEBASTIÁN MONTOYA PERDIÓ UNA RUEDA EN PLENA QUALY!! No se puede creer... 😱😱😱



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Fórmula 2: ¿Cuándo y a qué hora son las carreras?

La prueba Sprint de la Fórmula 2 es el sábado 28, a las 13:15, hora de Paraguay, en los 5,380 kilómetros del Circuito Internacional de Lusail, que también recibe el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. Por su lado, la Feature Race de la F2 está programada para el domingo 29, a las 09:00. Los fanáticos pueden ver ambos eventos en Disney +.

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