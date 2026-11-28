El piloto británico George Russell aprovechó su oportunidad para asentarse en la cabeza de la clasificación y maximizar sus posibilidades en la pelea por el subcampeonato del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 entre los pilotos. Andrea Kimi Antonelli fue segundo en un doblete de la escudería alemana, muy por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, respectivamente.

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Russell voló en el segundo sector de su primera vuelta en la Q3 para dar la campanada sobre el campeón del mundo, que se quedó a 0,128 de su compañero y con un gran enfado con el equipo al no atender a su petición de salir por detrás de Russell en el último intento de la qualy.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Russell pips Antonelli to pole in Qatar 🇶🇦#F1 #QatarGP pic.twitter.com/P8d3jigd13 — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Norris y Piastri maximizaron el potencial de su McLaren y encabezaron la oposición al poderío de los Mercedes en la tercera y cuarta posición, pero no pudieron bajar la barrera del medio segundo con la escudería alemana.

La sorpresa de la clasificación fue protagonizada por un Isack Hadjar (Red Bull) que desbancó a Max Verstappen, compañero de equipo y tetracampeón del mundo, de la quinta plaza. El francés se mostró competitivo en el trazado catarí para poner en aprietos al neerlandés, que estuvo lejos de sentirse cómodo en el RB22 y tuvo que contentarse con la sexta posición.

La debacle de Ferrari se consolidó con una clasificación en la que estuvieron a más de un segundo de los Mercedes y que dejó a Charles Leclerc en el séptimo puesto y a Lewis Hamilton sucumbiendo a Arvid Lindblad, que fue octavo por delante del siete veces campeón del mundo. Liam Lawson (Racing Bulls) cerró el top 10.

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Los brasileños Gabriel Bortoleto (Audi) y Rafael Câmara (Haas) intentaron dar la sorpresa y colarse entre los diez primeros, aunque se quedaron lejos de avanzar a la Q3 y de bajar a Liam Lawson (Racing Bulls) de la décima plaza, al igual que el argentino Franco Colapinto, que solo pudo ser decimocuarto.

Fernando Alonso y Carlos Sainz trataron de conseguir un imposible e introducir sus Aston Martin y Williams en la Q2, pero los españoles no fueron capaces de enmascarar las carencias de sus monoplazas y cayeron a las primeras de cambio en decimonovena y decimoséptima posición, respectivamente. El mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) cerró la parrilla por detrás de su compañero, Valtteti Bottas.

La acción en el Circuito Internacional de Lusail concluirá este domingo desde las 13:00 de Paraguay con una carrera a 57 vueltas que puede decidir el subcampeonato del certamen de pilotos en favor de Max Verstappen.