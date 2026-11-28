Marc Márquez acabó relegado tras verse sancionado con una doble vuelta larga al tener que cambiar su Ducati al inicio de la prueba.

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INCREÍBLE: la moto de Marc Márquez se prendió fuego justo antes de que el semáforo se ponga en verde para la largada de la carrera sprint. ¡Hasta se quemó la pierna!



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El comienzo de la carrera se vio marcada por un fallo del semáforo de salida, que no se puso verde y en la espera la moto de Márquez se calentó e incendió en la parrilla.

El flamante campeón del mundo de MotoGP español tuvo que cambiar de moto y se vio penalizado por la dirección de carrera.

Márquez, que se retirará tras el Gran Premio del domingo, salió desde el segundo puesto pero tras una mala salida se vio superado por su compatriota Jorge Martín y después la sanción acabó por relegarlo por completo.

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Bezzecchi, que partió desde la pole position, lideró en todo momento la carrera que quedó reducida de 13 a 12 vueltas por el retraso en la salida debido al problema con el semáforo y la moto de Márquez.

El italiano volverá a salir desde la primera posición de la parrilla de salida el domingo en GP de Valencia, última prueba de la temporada.