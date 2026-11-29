El piloto paraguayo Joshua Duerksen, de 23 años y que este sábado culminó segundo en la carrera sprint y subió al podio en el Circuito Internacional de Lusail, arrancó este domingo la feature race desde el octavo lugar en la cuarta fila y lo hizo muy bien en el cierre del GP de Catar, válido por la 13ª fecha de la FIA Fórmula 2.

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En la primera vuelta de las 32 que se iban a correr, como es habitual, Joshua -con los neumáticos blandos- tuvo un muy buen inicio y mejoró dos posiciones para pasar al sexto lugar y a partir de ahí, mantuvo su posición con un ritmo regular.

⚫️ LIGHTS OUT IN LUSAIL ⚫️



A slow start for polesitter Ugochukwu sees Mini and Dunne shoot into P1 and P2 respectively 👏#F2 #QatarGP | LAP 1/32 pic.twitter.com/g8zgNXMK34 — Formula 2 (@Formula2) November 29, 2026

En la vuelta 7 varios pilotos ingresaron a los boxes para el cambio obligatorio de cubiertas (compuesto diferente) incluido Duerksen (duros), momento en el cual salieron las banderas amarillas por un accidente en pista del mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing), situación que perjudicó a la postre al paraguayo.

🚨 SAFETY CAR 🚨



Villagomez finds the barriers ❌



Some of the front runners make their stops before the Safety Car is called... a major reshuffle in the order! 🤯#F2 #QatarGP | LAP 7/32 pic.twitter.com/ObMD8qJvgX — Formula 2 (@Formula2) November 29, 2026

A raíz del mencionado incidente que se produjo en la recta principal del trazado catarí de 5.419 metros, por razones de seguridad, salieron también las banderas rojas y la carrera principal fue suspendida provisionalmente. Los monoplazas volvieron a los pits en la vuelta 11 hasta que se reparen las protecciones laterales dañadas, aguardando la orden del director de la competencia para volver a la acción.

🔴 RED FLAG 🔴



The Safety Car is converted to a Red Flag as barrier repairs get underway#F2 #QatarGP | LAP 11/32 pic.twitter.com/39DncnDgB2 — Formula 2 (@Formula2) November 29, 2026

En la reanudación de la feature race, detrás del “safety car”, en la vuelta 13 nuestro compatriota cayó algunas posiciones, quedó 15º y en la vuelta 16 perdió una más (16º) pero, varios pilotos debían todavía la parada en boxes.

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Debido al tiempo perdido, en la vuelta 24, la carrera pasó a definirse a diez minutos, cambiando de esta manera todas las estrategias de los equipos y varios monoplazas adelantaron su ingreso a los boxes para sustituir los neumáticos.

ALEX GETS IT DUNNE IN LUSAIL 🏆



The Irishman secures victory in the Qatar Feature Race to take the lead of the championship 👏🇮🇪#F2 #QatarGP pic.twitter.com/6plaB8YgZi — Formula 2 (@Formula2) November 29, 2026

Con esto, en la parte final Joshua subió a la 9ª ubicación, en la que vio la bandera a cuadros y sumó dos puntos más para llegar a 100 puntos y mantenerse en el octavo lugar de la tabla de posiciones del certamen 2026.

La feature race fue ganada por el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport), que pasa a liderar la FIA Fórmula 2 a falta de la última fecha en Abu Dabi (Yas Marina) la próxima semana, escoltado por el mexicano Noel León (Campos Racing) y por el alemán Oliver Goethe (MP Motorsport), respectivamente.