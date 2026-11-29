En un desenlace cargado de emociones en los caminos serranos de Minas (Lavalleja, Uruguay), el piloto paraguayo Migue Zaldívar, navegado por el argentino Luis Allende en el Škoda Fabia RS Rally2, representantes del equipo MZ Racing, se adjudicó de forma brillante el XXXI Rally del Atlántico, quinta y última fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur. Pese al superlativo rendimiento en suelo charrúa, la victoria y los puntos extra que sumó al ganar cuatro tramos del sábado —llegaba con 57 y cosechó 49 (45 por el triunfo más 4 por pruebas especiales ganadas) para totalizar 106— no le alcanzaron para obtener su primera corona continental.

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En consecuencia, tras pelear hasta el último tramo del rally minuano con el argentino Miguel Baldoni, quien era el escolta de Migue y a la postre abandonó la competencia por un fuera de pista y la rotura de la suspensión de su Škoda Fabia RS Rally2 –luego de una extraordinaria, épica e inolvidable definición–, el título absoluto quedó en manos de otro compatriota, Alejandro Galanti, quien finalizó segundo, a 44,8 segundos del vencedor, y añadió 37 puntos a los 73 que tenía para alcanzar las 110 unidades, cifra con la que se consagró campeón sudamericano por segunda vez en su historia (2019-2026).

De esta manera, Alejandro Galanti, copilotado por Marcelo Toyotoshi al mando de un Toyota GR Yaris Rally2 del Toyota Gazoo Racing Paraguay, le dieron a nuestro país el 17° título continental, de los cuales 16 de ellos fueron de manera consecutiva.

El tercer escalón del podio quedó en manos de los bolivianos Sebastián Franco y Lucas Hurtado (Škoda Fabia RS Rally2), quienes culminaron la prueba en Minas a 58,7 segundos de Migue Zaldívar, tras un gran nivel demostrado incluso, ganando algunos tramos del domingo (tres de los seis que se corrieron).

En la CO2, los brasileños Ulyses Bertholdo y Marcelo Dalmut (Mitsubishi Lancer Evo X) fueron los campeones.

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Y en la CO4, también lograron el mismo objetivo los brasileños Luis Stedile y Murilo Spironelo (Peugeot 208 Rally4).

Cabe recordar que luego de la Asamblea Anual 2026 de la Confederación Deportiva Automovilística Sudamericana (Codasur), se conocerá oficialmente el calendario 2027 de la competencia continental, la que podría ir a seis fechas con la inclusión de Chile, país que demostró nuevamente interés en formar parte del certamen.