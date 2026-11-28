Nuestro compatriota Migue Zaldívar, navegado por el copiloto argentino Luis Allende, marcó el “scratch” en cuatro de las seis pruebas especiales que se disputaron este sábado durante la primera etapa del XXXI Rally del Atlántico, competencia que se lleva a cabo en Uruguay por la quinta y última fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur.

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Migue, vigente campeón nacional de rally y vencedor del 51° Transchaco Rally, acumuló un tiempo total de carrera de 56:53,7, dejando atrás a la dupla argentina compuesta por Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2), a 1:02,0, y a los paraguayos Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), a 1:03,7, quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Tanto Galanti y Toyotoshi como Gustavo Saba y Pablo Olmos (Toyota GR Yaris Rally2) sufrieron sendos llantazos, perdieron mucho tiempo y quedaron relegados en la clasificación general al cierre de la Etapa 1, que fue recortada de siete a seis pruebas especiales (PE) debido a la cancelación de uno de los tramos por inconvenientes con el “Auto 0″.

Por su parte, los bolivianos Sebastián Franco y Lucas Hurtado (Škoda Fabia RS Rally2) ganaron dos tramos en la jornada. Todos los binomios mencionados mantienen aún intactas sus chances de alcanzar la corona sudamericana en la categoría principal, la CO.

En la CO2, los brasileños Ulysses Bertholdo y Marcelo Dalmut (Mitsubishi Lancer Evo X) lideran su categoría, al igual que Luis Stedile y Murilo Spironello (Peugeot 208 Rally4) en la CO4.

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Migue Zaldívar, con la mira puesta en el triplete

Migue Zaldívar, quien llegó a Minas (Uruguay) con 56 puntos —descarte incluido—, sumó cuatro unidades más este sábado al ganar cuatro pruebas especiales, con lo que alcanza los 60 puntos.

De ser nuevamente el más veloz en los seis tramos de este domingo, escalará a 66 y, de vencer en la clasificación general del XXXI Rally del Atlántico, adicionará 45 unidades más a su cuenta para trepar a 111. Esta cifra le bastará para conquistar su primer cetro continental sin depender de otros resultados y sellar un histórico triplete: ganador del 51° Transchaco Rally, campeón nacional y campeón sudamericano de rally.

Los tramos de la Etapa 2

La Etapa 2 de este domingo tendrá seis tramos cronometrados, con un recorrido total de 72,4 kilómetros, y el primer auto partirá a las 9:38. Los sectores de Barriga Negra (6,8 km), La Capilla (12 km) y Las Sierras (17,3 km) tendrán dos pasadas cada uno para completar el recorrido previsto en el cronograma oficial.