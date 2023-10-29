WRC-Central European Rally: Neuville, adelante

Neuville ganó dos de las seis pruebas especiales de ayer y logró una diferencia a su favor de 26,2 segundos, con relación a Kalle Rovanperä, y de 1:49,1, respecto de Ott Tänak, quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Por su parte, el finlandés Kalle Rovanperä tiene muy encarrilada la conquista de un segundo título mundial consecutivo después del abandono de su rival, el británico Elfyn Evans.

Para ser campeón hoy, sin tener que esperar a la última cita del año a mediados de noviembre en Japón, Rovanperä ahora tendría que terminar únicamente el rally sin abandonar, y Evans -si consigue reparar el auto-, no sumar un punto en la “Power Stage”.

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Zaldívar continúa en carrera

El paraguayo Fau Zaldívar logró completar otra dura etapa ayer junto a Marcelo Der Ohannesian en el Hyundai i20 N Rally2, con mucho barro sobre el asfalto y muy poco grip.

No obstante, subió un puesto, y actualmente es el noveno clasificado de la WRC Challenger. Hoy se disputarán las últimas cuatro PE, con 67 km de recorrido total.