Rally
29 de octubre de 2023 a la - 01:00

WRC-Central European Rally: Neuville, adelante

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Thierry Neuville, piloto de la marca surcoreana, retomó la punta del rally. AFP
Thierry Neuville, piloto de la marca surcoreana, retomó la punta del rally. AFP123838+0000 JOE KLAMAR

El piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N) culminó primero ayer en la clasificación general del Rally de Europa Central, penúltima prueba del WRC, y recuperó el liderato tras haber comandado las acciones el día viernes.

Por Derlis Santacruz

Neuville ganó dos de las seis pruebas especiales de ayer y logró una diferencia a su favor de 26,2 segundos, con relación a Kalle Rovanperä, y de 1:49,1, respecto de Ott Tänak, quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Por su parte, el finlandés Kalle Rovanperä tiene muy encarrilada la conquista de un segundo título mundial consecutivo después del abandono de su rival, el británico Elfyn Evans.

Para ser campeón hoy, sin tener que esperar a la última cita del año a mediados de noviembre en Japón, Rovanperä ahora tendría que terminar únicamente el rally sin abandonar, y Evans -si consigue reparar el auto-, no sumar un punto en la “Power Stage”.

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Zaldívar continúa en carrera

El paraguayo Fau Zaldívar logró completar otra dura etapa ayer junto a Marcelo Der Ohannesian en el Hyundai i20 N Rally2, con mucho barro sobre el asfalto y muy poco grip.

No obstante, subió un puesto, y actualmente es el noveno clasificado de la WRC Challenger. Hoy se disputarán las últimas cuatro PE, con 67 km de recorrido total.