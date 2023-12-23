WRC-M-Sport Ford 2024: Alineación confirmada

Se trata del piloto francés Adrien Fourmaux, de 28 años, y del luxemburgués Grégoire Munster, de 24, quienes serán los responsables de estar al frente del volante de los dos Ford Puma Rally1 del equipo durante la disputa de las trece fechas del calendario 2024.

El campeonato mundial de la especialidad de rally, tendrá su arranque con el Rally de Montecarlo, del 25 al 28 de enero, y finalizará con el Rally de Japón, del 21 al 24 de noviembre.

Cabe recordar que el equipo de la marca del óvalo perdió a su principal figura para el 2024, Ott Tänak, que volverá a las carpas del Hyundai Motorsport. El piloto estonio fue el que mejor rendimiento tuvo dentro del M-Sport en los últimos tiempos con dos triunfos, en el Rally de Suecia, y en el de Chile, respectivamente.

En la butaca derecha del Puma Rally1 que pilotará Fourmaux, estará su compatriota Alex Coria, mientras que en el de Munster, estará el copiloto belga Louis Louka.

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“En 2024 adoptaremos un enfoque nuevo en comparación con los últimos 12 meses. Desarrollar y ayudar a los jóvenes talentos a demostrar su valía, es una manera emocionante de afrontar una temporada del WRC”, declaró Richard Millener, director del equipo inglés.

La nueva decoración que llevará el auto para el 2024, será develado recién el viernes 12 de enero, por lo que habrá que esperar 20 días.