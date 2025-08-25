Mundial de Rally: Pilotos se preparan para el gran evento en las últimas pruebas privadas

La competencia internacional más importante del mundo automotor, el Mundial de Rally, aterrizó en Itapúa y se prepara para brindar el mejor espectáculo sobre los tramos del séptimo departamento.

Este lunes se desarrolló la última jornada de pruebas privadas, en la que los pilotos conducen para conocer cómo son las pistas de Paraguay, que es la décima parada de esta gran competencia que arriba a distintos puntos del mundo.

Esta última jornada contó con 28 corredores anotados y se desarrolló en el tramo “Fin del Mundo” de Nueva Alborada, en Itapúa. Las anteriores se desarrollaron en General Artigas, Capitán Miranda y Cambyretá este domingo.

Las pruebas privadas no son consideradas oficiales y no forman parte del calendario del WRC. Son organizadas por las escuderías con el fin de aclimatar a los competidores y las máquinas al suelo guaraní.

La prueba oficial o Shake Down se desarrollará este jueves, mientras que el viernes iniciará la competencia oficial, que se extenderá hasta el domingo 31 de agosto.

El área de cobertura de este evento mundial abarca 13 distritos de Itapúa, donde se disputará la competencia y pasarán las comitivas de competidores. Estos son: Cambyretá, Nueva Alborada, Trinidad, Capitán Miranda, Fram, Carmen del Paraná, General Artigas, Coronel Bogado, San Juan del Paraná, Encarnación, Hohenau, Obligado y Bella Vista.

El Mundial de Rally no es solo una carrera; es un espectáculo sin precedentes. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha elegido a Paraguay para una competencia que se espera dure tres años consecutivos, hasta el 2027.

Los organizadores han estimado un impacto económico de entre 80 y 100 millones de dólares, movilizando a más de 2.800 personas en la organización, desde la largada ceremonial en el Centro Cívico hasta el Parque de Servicio en la costanera.

La largada simbólica se desarrollará este jueves desde las 17:00 en el Sambódromo de la ciudad de Encarnación.