ABC Motor

Calientan motores: realizan pruebas privadas del Mundial de Rally en General Artigas

Itapúa se prepara para vivir la mayor fiesta del deporte motor en la décima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés). Este domingo se desarrollaron las primeras pruebas privadas en General Artigas.

Por Sergio González
24 de agosto de 2025 - 19:43
Calientan motores: realizan pruebas privadas del WRC en General Artigas
Calientan motores: realizan pruebas privadas del WRC en General ArtigasGentileza

Este fin de semana, las primeras comitivas de competidores realizaron pruebas privadas para conocer el terreno de cara a las fechas oficiales en Paraguay del Mundial de Rally.

La competencia iniciará este jueves 28 y se extenderá hasta el próximo domingo 31 de agosto.

El tramo se desarrolló en la compañía Ypajeré del distrito de General Artigas. Durante el trayecto, el piloto paraguayo de la escudería Škoda, Augusto Bestard, sufrió la avería de su rodado.

Calientan motores: realizan pruebas privadas del WRC en General Artigas
Durante el trayecto, el piloto paraguayo de la escudería Škoda, Augusto Bestard, sufrió la avería de su rodado.

Las pruebas privadas en el WRC se refieren a la participación de equipos y pilotos independientes que no cuentan con el apoyo directo de un equipo de fábrica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Mundial de Rally: estas son las propuestas para los turistas destacadas por la Senatur en Itapúa

Estas categorías, principalmente el WRC2, permiten a competidores profesionales y aficionados participar con autos de Rally2, que son menos potentes y tecnológicamente avanzados que los de la categoría principal (Rally1), pero más asequibles, lo que fomenta una mayor participación en el campeonato.

Calientan motores: realizan pruebas privadas del WRC en General Artigas
Calientan motores: realizan pruebas privadas del WRC en General Artigas

Los principales equipos del Mundial de Rally están presentes en esta décima fecha del calendario WRC, que marca el debut de nuestro país en el campeonato del mundo. Toyota Gazoo Racing WRT, Hyundai World Rally Team y M-Sport Ford ya están instalados en lo que será el epicentro de la carrera, con una Costanera que luce su mejor gala para recibir a los “invitados” de lujo.

El área de cobertura de este evento mundial abarca 13 distritos de Itapúa, donde se disputará la competencia y pasarán las comitivas de competidores. Estos son: Cambyretá, Nueva Alborada, Trinidad, Capitán Miranda, Fram, Carmen del Paraná, General Artigas, Coronel Bogado, San Juan del Paraná, Encarnación, Hohenau, Obligado y Bella Vista.

Enlace copiado