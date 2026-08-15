WRC en Paraguay: cinco videojuegos esenciales para calentar motores antes del Mundial

art of rally

Para quienes buscan una perspectiva diferente sin renunciar al desafío táctico. Su estilo visual estilizado y vista cenital ocultan un sistema de físicas sorprendentemente profundo que rinde homenaje a las épocas doradas de la disciplina (como los legendarios Grupo B y Grupo A). Es una experiencia tan estética como exigente. Está disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch.

WRC Generations

La punta de lanza de KT Racing al frente de la franquicia oficial antes de ceder los derechos a EA. Este título destaca por el diseño intrincado de sus etapas de montaña y asfalto, además de un sistema muy dinámico para simular el comportamiento de los vehículos según las variaciones del firme. Una propuesta sólida y accesible que equilibra simulación y entretenimiento. Está disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch.

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Richard Burns Rally (con mod RallySimFans / RSF)

RaLanzado originalmente en 2004, este título se niega a envejecer gracias a una apasionada comunidad de modders. Con la actualización gratuita RallySimFans (RSF), el juego ofrece un motor de físicas hiperrealista, cientos de tramos reales escaneados al detalle y un sistema de telemetría profesional. Para los puristas del simulador, sigue siendo el rey indiscutible de la precisión técnica. Está disponible para PC.

DiRT Rally 2.0

A pesar de no ser el título más reciente de la franquicia, continúa siendo un referente absoluto dentro del género. Destaca por su soberbio apartado sonoro, una recreación hiperrealista de la pérdida de adherencia en grava y tierra, y una constante sensación de peligro. Exige máxima concentración y un dominio preciso de técnicas avanzadas como el frenado con el pie izquierdo. Está disponible para PC, Xbox One y PlayStation 4.

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EA Sports WRC

El juego oficial por excelencia. Desarrollado por Codemasters (los creadores de la saga DiRT), cuenta con la licencia del WRC y destaca por sus tramos kilométricos —algunos superan los 30 km de recorrido continuo—, su catálogo de vehículos históricos y el modo Builder, que permite crear tu propio coche desde cero. Es la opción más completa para ponerse al volante de los brutales Rally1 híbridos modernos y recorrer los caminos oficiales. Disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.