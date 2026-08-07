Jon Armstrong en Paraguay: el piloto de Ford que pasó de los videojuegos al Rally Mundial

Cada vez falta menos para el inicio del Rally del Paraguay, undécima fecha del Campeonato Mundial de Rally. Por eso, es bueno repasar algunos de los nombres que estarán presentes en el considerado mejor rally del mundo.

Una de las caras nuevas que tendrá la categoría principal del WRC en su capítulo paraguayo es el piloto de Ford, Jon Armstrong.

El norirlandés, formado durante gran parte de su carrera en la estructura de Cumbria y fundamental en el desarrollo del Ford Fiesta Rally3 EVO, disfruta de su primer año en la máxima categoría a bordo de un Ford Puma Rally1, coche con el que debutará en territorio nacional.

Acompañado por Shane Byrne en la butaca derecha e inscripto en el décimo lugar de la lista oficial, el piloto ostenta una de las historias más singulares del ambiente.

Lea más: Mundial de Rally: confirman a Kchiporros para el show de la largada simbólica en el Sambódromo de Encarnación

Debut de joven y el salto desde el simulador

Su padre era mecánico, por lo que Jon y su hermano pasaban cada fin de semana entre motores y asistencia. Participó en su primer rally en 2008 con tan solo 13 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de competir en el mundo real, Armstrong perfeccionó sus habilidades en simuladores de carreras, desarrollando un instinto de ritmo y control del coche que trasladó con precisión de la pantalla al tramo.

Esa doble faceta lo llevó a un hito en 2018: ganó el Campeonato Mundial de eSports del WRC, convirtiéndose en el primer piloto en combinar un título de simulación de máximo nivel con una trayectoria profesional sobre el terreno.

Posteriormente, colaboró con Codemasters y EA Sports en las sagas DiRT Rally y EA Sports WRC, aportando su experiencia para afinar las realidades físicas de conducción que disfrutan millones de jugadores.

Lea más: WRC-Finlandia: Pajari lidera y Ogier abandona tras un fuerte accidente

El recorrido en el mundo real

Más allá del entorno virtual, Jon ha construido una sólida carrera en pista. Se proclamó subcampeón del FIA Junior WRC en 2021 y 2022, periodos en los que acumuló seis podios y más de 50 victorias en tramos frente a las principales promesas de la disciplina.

Tras dar el salto al Campeonato Europeo de Rally (ERC), obtuvo el título de ERC3 en 2023. En 2024 ascendió a la categoría reina del certamen europeo integrado en el equipo M-Sport Ford, logrando varios podios y finalizando en la quinta posición de la clasificación general.

El podio más importante

Jon Armstrong mantiene una relación sentimental con Hollie McRae, hija del recordado campeón mundial Colin McRae. Más allá del noviazgo, ambos comparten proyectos profesionales, colaborando en eventos de motor, creación de contenido y podcasts especializados.

Hollie ha ejercido como copiloto de Jon en competencias como el Roger Albert Clark Rally (RAC Rally) y en exhibiciones como el Goodwood Festival of Speed, donde el piloto norirlandés condujo modelos icónicos de su suegro —como el Subaru Impreza 555— con Hollie en la butaca derecha.

Del ERC al desembarco definitivo en el WRC

Junto a Shane Byrne en la navegación, y tras un 2025 en el que cosechó dos victorias con un Ford Fiesta Rally2 para quedarse con el subcampeonato del ERC, Armstrong afronta el desafío más relevante de su carrera: ocupar el asiento del segundo coche de M-Sport Ford en WRC-1 que dejó libre Grégoire Munster.

Con las expectativas lógicas para un debutante en la máxima categoría, Armstrong buscará dar la sorpresa en los tramos de la edición 2026 del Rally del Paraguay.