El natatorio del CAN sufrió daños por corte eléctrico

Consultamos con la señora Maura Brítez, responsable de la gerencia del Centro Acuático Nacional (CAN) sobre el inconveniente y respondió: “Nosotros tuvimos un corte de energía eléctrica prolongado un fin de semana y por varias horas. Eso dañó algunas partes de la caldera, que ya es muy vieja. La Secretaría Nacional de Deportes (SND), que es la encargada, rápidamente contrató a los técnicos y encontraron al solución”.

Sobre la condición actual de la pileta, la misma indicó: “Ahora ya está en funcionamiento, ya se solucionó el problema y los nadadores de Alto Rendimiento están nadando sin problemas, tenemos entre selección y federados a unos 300 atletas más o menos”.

“Este mes empezaron las clases on line (virtuales), pero en julio fue un mes que tuvimos menos gente por el tema del frío”, agregó la gerenta del CAN.

El CAN será uno de los escenarios para los Juegos Odesur Asunción 2022. Ante tan importante evento, se prevé algunas refacciones, a lo que la señora Brítez comentó: “Están previstas refacciones, pero aún no tenemos novedad al respecto. La gente de Odesur es la que tiene que evaluar cuáles serían esos trabajos. Yo no manejo la información sobre el tema, cuando retorne (de Tokio) el presidente de la Federación, Carlos Orihuela, tendremos más detalles”.