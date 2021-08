Derlys: “Hicimos una carrera inteligente”

A su arribo a la principal estación aérea de nuestro país, Derlys analizó su presencia en los Juegos y comentó: “Muchas gracias por el apoyo de todos que se hizo sentir increíblemente en estos Juegos Olímpicos, tuvimos el apoyo de todo el Paraguay y todos los deportistas, mis compañeros también se sintieron muy apoyados. Yo muy feliz por lo obtenido, mejorando muchísimo lo que fue Río, sabiendo las condiciones que yo llegaba, por todo lo que pasé, las lesiones, recuperarme, 21 días sin correr, sufrí muchísimo en la altura pero pude llegar a Tokio, hicimos una carrera inteligente, no me apuré y pude ganar muchísimo lugares. Éramos 106 maratonistas y eran 106 de lo mejor del mundo, correr no ellos no es fácil también, hay que tener en cuenta el nivel que tenían era increíble”.

La maratón de Tokio 2020 tuvo como vencedor, precisamente, al keniata Eliud Kipchoge tras 2:08:38 de carrera. Ayala agregó sobre las condiciones y los rivales cuanto sigue: “Hoy día, en Europa casi todos los países están nacionalizando a los kenianos, estonces sabemos lo que es la legión keniana como son buenos ellos y hoy día peleamos casi con todo el equipo de kenianos, no solamente son tres, son más y los otros países también están implementando eso”, agregó: No es una excusa, solamente es para que la gente sepa a que nos enfrentamos, son atletas increíbles. Nosotros respetamos eso también y cada país hace lo que quiere con eso, pero lo principal acá somos nosotros y lo que hicimos y lo que vamos a hacer con lo que viene”.

Con relación a lo que aparece en el horizonte de nuestro maratonista, Derlys dijo: “Cuando se terminan unos juegos automáticamente ya pensamos en el otro. Ahora ya venimos pensado en París 2024 pero antes tenemos los Juegos Sudamericanos, me confirmaron que la organización va a poner maratón, normalmente no se hace maratón en ese campeonato y ahora lo van a hacer de noche por la autopista frente al Comité Olímpico Paraguayo. Entonces voy a ser local y tengo que ganar ese día”.

Sobre el clima en la sede de la competencia y cómo afectaba comentó: “El calor era el principal rival de todos, casi 20 atletas abandonaron la carrera y abandonar en una maratón es por algo, había gente desvanecida, asustaba, a mi no me gusta verles a mis compañeros en el suelo pero uno no podía ayudarle a ellos. La humedad era lo principal, los últimos dos kilómetros sufrí muchísimo, pero dejé todo hasta el último momento, inclusive a nivel Panamericano los que me habían ganado en Lima, el peruano que ganó los Juegos quedó atrás de mi, el mexicano también”.

Nuestro compatriota quedó como tercer mejor atleta Sudamericano en esta competencia que prácticamente cerró los Juegos.