San José derrota a Kings y sigue su racha invicta

Los “santos” cerraron la fase de grupos invictos, ganando los seis encuentros y ahora en esta etapa llevan 3 triunfos.

El partido entre los dos principales aspirantes al título de esta Liga 2021 fue controlado por los locales, que se impusieron durante todo el partido, estableciendo buena diferencia en la primera mitad y dosificando su juego en el resto del juego.

Los parciales del encuentro fueron: Deportivo San José 27, 22, 22, 23 - Olimpia Kings 15, 20, 23, 24.

Los jugadores que más puntos consiguieron fueron Fernando Dose del Deportivo San José y Ródney Mercado de Olimpia Kings, ambos con 19 puntos.

Anoche se disputaban otros dos cotejos por la Liga: Libertad vs. Club Atlético Ciudad Nueva en el “Carlos Montalbetti” y en Obligado, Colonias Gold recibía en el Ka’apoty al Club Atlético Paranaense de Encarnación.

* Próximos encuentros. Los siguientes partidos por la Liga serán: Mañana, San José recibirá a Colonias Gold.

El lunes se prevén dos encuentros: Olimpia vs. Libertad y Ciudad Nueva vs. Paranaense. El jueves jugarán Libertad vs. San José. El sábado Paranaense vs. Olimpia, y el domingo, Colonias Gold vs. Ciudad Nueva, en el último partido de esta etapa. Avanzarán los cuatro mejores, que disputarán el cuadrangular a dos ruedas. Los dos mejores definirán el cetro.

* Liga Femenina. La Liga Femenina de baloncesto arrancará el 1 de octubre próximo, conforme lo señalan los responsables de la Confederación Paraguaya de Básquetbol.

Serán cuatro clubes los que disputarán este certamen 2021, con ausencia de varios clubes que por temas principalmente económicos no podrán competir.

Las instituciones inscriptas son: Olimpia, Félix Pérez Cardozo, Everest de Ciudad del Este y el Club Atlético Ciudad Nueva.

Para el año entrante anuncian su presencia Libertad, Sol de América y Colonias Unidas.