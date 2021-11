Asunción 2022, en “peligro inminente”

“Los Juegos corren peligro inminente”, señaló Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) a ABC Color.

Horas antes, la ministra de Deportes, Fátima Morales, que se presentó en la Cámara de Diputados, donde ayer se trató el Presupuesto General de la Nación 2022, sostuvo a los medios de comunicación que los fondos para los Juegos Odesur, unos 70 millones de dólares, “fueron destinados a otros rubros”.

“Si no se consigue otro fondeo (sic), que depende del Ministerio de Hacienda y del Parlamento, si no hay un fondeo adicional que no sea del Fonacide, tenemos que bajarnos de los Juegos, porque no tenemos como continuar las obras”, agregó la ministra Morales.

A las 11:00, en el Ministerio de Hacienda, se prevé hoy una reunión entre las autoridades de esta cartera y las del deporte.

Pérez explicó que apuntan que se apruebe la versión del Ejecutivo, y que continuarán las conversaciones antes del tratamiento en el Senado. Además, sostuvo que esperan encontrar “aliados” en gremios como el hotelero y otros que se beneficiarían con la celebración de los Juegos, después del golpe de económico de la pandemia.

Descartó que sea posible financiar el evento con fondos del sector privado.

Posibles sanciones

En su carácter de presidente de Odesur, Pérez demostró “preocupación”, y explicó que Paraguay podría ser sancionado por dos años y que la entidad regional podría pedir resarcimiento económico.

Por otra parte, confirmó que los preparativos y actividades siguen en marcha. De hecho, en la fecha debe arribar a nuestro país Mario Moccia, del Comité de Seguimiento.