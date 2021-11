Derrota paraguaya contra Argentina en baloncesto

Anoche se disputaba el segundo partido, puesto que Paraguay no hizo uso de la localía ante los albicelestes, en el estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires.

El viernes, tras parejo inicio en el primer cuarto, Argentina fue poniendo las cosas en su calidad de favorita y empezó a sacar mayor ventaja en el resto del partido. Los parciales fueron favorables a los locales 24-19, 24-16, 19-17, 26-15.

El mayor encestador en el cuadro anfitrión fue el experimentado Carlos Delfino (39) con 21 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes. En el combinado guaraní, dirigido por el argentino Juan Pablo Feliú, Gabriel Juniors Peralta fue el mejor con 19 puntos.

Antes, por el mismo grupo y estadio, Venezuela se impuso a Panamá 77-56. Ayer volvieron a jugar y fue otra victoria para los petroleros por 71-53.

Por el Grupo B, Brasil se impuso a Chile 77-53 y anoche volvían a jugar. Por su parte, Uruguay le ganó a Colombia 83-75 y en el segundo juego 82-69.

Hoy inician los otros dos grupos. Grupo C: Dominicana vs. Islas Vírgenes, Canadá vs. Bahamas. Grupo D: USA vs. Cuba, Puerto Rico vs. México.