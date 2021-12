Primer Campeonato Nacional de Ajedrez en Caacupé

El evento contó con la presencia de los directivos de las instituciones organizadoras y la participación de jugadores de muy alto nivel en las distintas categorías, siendo el Club ABF el que más campeonatos obtuvo.

El certamen se desarrolló en 5 categorías divididas por edad y ELO (puntaje internacional que tiene cada jugador). Por Edad se jugaron infantil (sub 14) y juvenil (sub 18) y por ELO en categorías A, B y C.

La Categoría A ganó el Club ABF de la mano de la WIM Gabriela Vargas y el MF Rubén Zacarías (actual campeón Nacional). En segundo lugar quedaron MI Marcelo Villalba y MF Matías Latorre, quienes representaron al Club Sajonia.

En Categoría B los vencedores fueron los hermanos venezolanos; Sashir y Grace Muñoz del Club Porvenir Guaireño. Por su parte los locales; Marco Fariña y Augusto González, representantes del Club Caacupeño de Ajedrez se quedaron como vicecampeones.

Los victoriosos en la Categoría C fueron; Daniel Moreno y Ángel Vega del Club Caacupeño de Ajedrez, mientras que del Club Porvenir Guaireño Raúl Zarza y Eduardo Ferreira se llevaron el vicecampeonato.

Las categorías menores en Juvenil fueron para el CU/Elite/Amambay de la mano de los hermanos Jodorcovsky Alejandro y Paulo. Como Vice campeones de esta categoría quedaron Paula Oviedo y Miguel Ayala quienes representan al mismo Club que los campeones.

En la Categoría Infantil los del Club ABF Diego Benítez y Dante Ovejero se llevaron el trofeo de campeón y por su parte los del Club Caacupeño de Ajedrez Guillermo y Enrique Benítez quedaron en la segunda posición.