Definido calendario de juegos de Copa América de futsal FIFA

Brasil y Argentina vienen con todas sus estrellas, por lo que el torneo tendrá el relieve que merece. La Confederación Brasileña de Fútbol desistió de la organización y la competencia tendrá por sede nuestro país. Los brasileños alegaron que las exigencias gubernamentales con relación al contagio del covid-19 imposibilitaban la organización del certamen.

La Albirroja compone el Grupo A, junto a Argentina, Venezuela, Bolivia y Perú.

En el Grupo B, se encuentran Brasil, Ecuador, Chile , Colombia y Uruguay.

Los juegos. El certamen se disputará en el Arena SND, desde el sábado 29, con la disputa de los 4 partidos primeros partidos: Perú vs. Venezuela, Chile vs. Colombia, Argentina vs. Bolivia y Brasil vs. Ecuador, a partir de las 11:00.

Paraguay debutará el domingo 30, a las 17:00, enfrentando a Venezuela.

El lunes, los albirrojos se medirán a Bolivia. El martes 1 de febrero hay descanso.

El miércoles 2, Paraguay jugará a las 13:00 contra Perú y cerrará la fase grupal el jueves 3, a las 15:00, contra Argentina. El viernes no habrá juegos.

La fase semifinal, entre los dos mejores de cada grupo se disputará el sábado 5 y la gran final el domingo 6.

Cuestionado horario. La Asociación Paraguaya de Fútbol solicitó a la Conmebol los cambios necesarios en el horario de juegos de la selección paraguaya para mantener el interés y mayor acompañamiento posible de la afición albirroja, pero lamentablemente los horarios fijados inicialmente cuando el torneo tenía por sede Brasil, se mantuvieron.