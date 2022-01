Debuta la Albirroja en la Copa América de futsal

Este choque de fondo marcará el arranque para el combinado paraguayo dirigido por Carlos Chilavert, que cuenta con los “internacionales” en sus filas, para poner su experiencia y tratar de llegar a ser profetas en su tierra.

La jornada dominguera se inicia con el juego Ecuador vs. Chile, a las 11:00; 13:00 Bolivia vs. Perú; 15:00 Uruguay vs. Colombia.

Resultados de ayer: Venezuela 3-2 Perú, Colombia 3-1 Chile, Argentina 2-1 Bolivia, Brasil 5-1 Ecuador.

Juegos de Paraguay. Los demás compromisos albirrojos por el Grupo B del certamen serán: mañana contra Bolivia, el rival del miércoles será Perú y cierra la fase de grupos contra Argentina, el jueves.

Programación general. Con relación al resto de la programación, mañana a las 11:00 Ecuador vs. Uruguay, 15:00 Chile vs. Brasil y 17:00 Perú vs. Argentina. La albirroja chocará contra los del altiplano, a las 13:00.

El martes y el viernes hay jornada de descanso. Los juegos posicionales y las semifinales serán el sábado. El próximo domingo se disputarán los partidos por el bronce, y la gran final.

El campeón vigente es Brasil, que le ganó la final a la anfitriona Argentina, en el 2017.