Goleada contra Bolivia en la Copa América de Futsal

El combinado albirrojo enseguida marcó supremacía contra la selección del altiplano, abriendo el marcador el goleador Hugo Martínez, a los 2′. Un minuto más tarde se hizo sentir Damián Mareco.

A los vestuarios fueron con el 2-0 favorable y nuevamente tras la primeras escaramuzas, y apenas transcurrido poco más de 1 minuto de la complementaria, Francisco Martínez convirtió el tercero de Paraguay. Casi con la victoria asegurada y alternando mucho en el banco, el cuarto y definitivo gol llegó a los 14′ a través de Vander Méndez.

En los otros partidos de la tercera jornada, por el Grupo B, Argentina se impuso 4 a 1 a Perú. Por el Grupo A, Brasil le ganó 4 a 2 a Chile y Uruguay goleó 6 a 0 a Ecuador.

Programa de mañana. Los partidos para la cuarta jornada, serán: 11:00 Uruguay vs. Chile, 13:00 Paraguay vs. Perú, 15:00 Colombia vs. Brasil y 17:00 Venezuela vs. Argentina.

El jueves se disputará la última fecha de la fase grupal: 11:00 Venezuela vs. Bolivia, 13:00 Colombia vs. Ecuador, 15:00 Argentina vs. Paraguay y 17:00 Brasil vs. Uruguay.

El viernes habrá descanso y el sábado se disputarán los partidos posicionales y las semifinales.

El domingo se jugará la gran final, luego del partido por el tercer puesto.

Posiciones. La tabla de posiciones, cumplida la tercera jornada está así:

Grupo A: Brasil y Colombia 6 puntos, Uruguay y Ecuador 3, Chile 0.

Grupo B: Argentina y Paraguay 6 puntos, Venezuela y Bolivia 3, Perú 0.

Los dos primeros de sus grupos serán los protagonistas de las semifinales. El certamen no es clasificatorio al mundial.