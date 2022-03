Goleada del “29″ en su debut en la Copa Divisional de Oro de fútbol de salón

El elenco de la “V” azulada ganó con goles de Éver Salinas 2, Guillermo Duarte 2, Elías Andino 2, Domingo Duarte, Gandhi González, Pedro Larramendia, Richard Chamorro y Lucas Fernández. Para los zavalenses convirtieron: Rubén Meza y Marcos Barrios.

* Otros juegos por la Serie A. Cerro Corá también se sumó a los ganadores, al doblegar al 12 de Junio por 4-3. Para los lambareños anotaron Sergio Fretes, Sergio Romero, Samuel Pereira y Héctor Rojas. Para el “12″ Carlos Aguiar y Alejandro Núñez.

Varadero FC sumó 2 puntos frente a La Merced, al vencer 2-1, con tantos de Iván Mereles y Pedro Duarte, mientras que para los marianos lo hizo Oliver Bogado.

* Los demás partidos. Anoche se jugaba Nuestra Señora de la Asunción vs. San Alfonso (Serie B).

Mañana se completará la primera fecha con estos juegos: Atenas vs. Independiente por la Serie B en La Inmaculada, Simón Bolívar vs. Artemios FC en José Meza, Universitario vs. La CUR en San Luis y Fomento de Barrio Obrero vs. Atlético Occidental en Deportivo Colón, por la Serie C.

En el juego inaugural del viernes pasado por la Serie B, el campeón vigente, Sportivo José Meza se impuso al Capiatá FC por 3 a 2.