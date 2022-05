El Sajonia vestido de gala para el ITT de ajedrez

Tableros de talla internacional darán brillo al torneo, catalogado como el de mejor nivel en los últimos 50 años en nuestro país. Los organizadores dieron la bienvenida a las ilustres mentes del Deporte Ciencia, para este certamen que reparte normas internacionales y que se extenderá hasta el lunes.

Puras tablas

Ayer, Nahuel Díaz y Leandro Perdomo hicieron tablas. En el duelo paraguayo también acordaron repartir honores Matías Latorre y Manuel Latorre. Lo mismo sucedió en la partida entre Everaldo Matsuura y Jacques Blit, quedando todos con 0,5 punto.

<b>Dos rondas para hoy</b>

Hoy se disputará la ronda 2, desde las 9:00 con estos emparejamientos: MI Leandro Perdomo (Arg. 2441) vs. MF Manuel Latorre (Par. 2316); GM Everaldo Matsuura (Bra. 2434) vs. Matías Latorre (Par. 2342); MI Nahuel Díaz (Uru. 2422) vs. MI Jacques Blit (Arg. 2321)

En horas de la tarde, a partir de las 17:00, se disputará la tercera ronda, con el fixture que establece el siguiente pareo: MI Jacques Blit vs. MI Leandro Perdomo; MF Matías Latorre vs. MI Nahuel Díaz; MF Manuel Latorre vs. GM Everaldo Matsuura.

El arbitaje corre por cuenta del A.I. Juan Durán de Argentina.

Blitz, el domingo

El domingo, jornada de descanso para los seis ajedrecistas del ITT, está marcado un Blitz (partida rápida), con bolsa de G. 4.000.000, en el Sajonia.