Surgirán los ocho mejores del Apertura Premium de futsal FIFA

Esta noche se disputarán todos los partidos correspondientes a las series A y B, seis en total, a partir de las 20:30, en diversos escenarios.

Lea más: Orden en la Liga Premium de futsal FIFA

Los juegos por la Serie A son los siguientes: Deportivo Recoleta vs. Villa Hayes, Deportivo Santaní vs. Afemec y Coronel Escurra vs. Cerro Porteño. Tiene fecha libre Star’s Club, ya clasificado.

Por la Serie B jugarán: Santa María vs. Deportivo Humaitá, La Fuia Villeta vs. Exa Ysaty y Presidente Hayes vs. Sport Colonial. Descansa en esta fecha el cuadro olimpista, que ganó todos sus partidos.

Clasificaciones

Las clasificaciones cumplidas las seis fechas, están así:

Serie A: Villa Hayes, Cerro Porteño y Star’s Club 11 puntos, Deportivo Recoleta y Afemec 6, Coronel Escurra 4 y Deportivo Santaní 1.

Ya se encuentran clasificados Villa Hayes, Cerro y Star’s.

El cuarto cupo lo definirán los resultados de los juegos de Recoleta, Afemec y Escurra. Santaní ya no tiene posibilidad de clasificar.

Serie B: Olimpia 18 puntos, Exa Ysaty y Sport Colonial 9, Santa María y Deportivo Humaitá 6, Presidente Hayes 4, La Furia Villeta 1.

En este grupo está clasificado con puntaje perfecto Olimpia, con sus seis compromisos ganados.

Los demás equipos se encuentran con posibilidades matemáticas, salvo Furia Villeta que está eliminada.

El partidazo será entre Santa María y Humaitá, dado que el ganador tiene buenas posibilidades de seguir adelante.