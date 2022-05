Cerro y Hayes, finalistas de la Liga Premium de Futsal

El azulgrana, en cotejo disputado el viernes, goleó a Santa María, la revelación del torneo, por el marcador de 6-2, en el polideportivo CEO del Comité Olímpico Paraguayo. Por su parte, en la otra semifinal, disputada ayer en el mismo escenario, Villa Hayes necesitó de la tanda de penales para doblegar al elenco de Afemec. En tiempo normal, hubo paridad de 5-5, y ya desde el punto penal, los chaqueños fueron más efectivos, para ganar 4-2.

Mañana se programará la gran final de esta nueva cita para la crema del futsal.

<b>División de Honor</b>

El viernes se iniciará el campeonato Apertura de la Categoría de la División de Honor 2022, con la participación de 8 equipos. Romperán el fuego estos cotejos: Silvio Pettirossi vs. Colo Colo, San Cristóbal vs. Fomento de Fátima, San Gerónimo vs. 3 de Mayo y 3 de Febrero vs. Filosofía.