Baloncesto: Paraguay con excelente triunfo sobre Ecuador

El team dirigido por Christian Viveros jugará hoy contra Venezuela, no solo por el pase a semifinales, sino sobretodo por uno de los cuatro cupos para la AmeriCup 2023.

Lea más: Debutan las chicas en el Sudamericano

El juego está marcado para las 15:30 de nuestro país.

El elenco petrolero jugaba anoche contra la anfitriona, Argentina, por el Grupo A de la competencia.

En el juego de ayer, las panteras sacaron la ventaja necesaria en el segundo cuarto, manteniendo hasta el final en un parejo cotejo contra las ecuatorianas.

Los parciales fueron: 15-15, 18-11, 10-10, 16-14.

La experimentada capitana guaraní, Paola Ferrari fue la goleadora del encuentro, con 22 puntos.

SÍNTESIS. Estadio: Arena La Pedrera de Villa Mercedes.

Paraguay 57: Jazmín Mercado 5 puntos, Marta Peralta 11, Paola Ferrari 22, Beatriz Quevedo 12, Carolina Caraves 2. Entrenador: Christian Viveros. Alternaron: Belén Pereira 2, Paloma Niz 3, Belén Brítez, Manuela Ramírez, Ximena Ibarra, María Pérez y Andrea Gómez.

Ecuador 52: Erika Calderón 6 puntos, Dayanna Salcedo 4, Blanca Quiñónez 18, Doris Lasso 5, Noelia Morán 2. Entrenador: Patricio Ponce. Alternaron: Daniela Mora, Paulina Vaicekauskas, Heidy Guayaquil, María Carpio, Ana Mora y Lucía Garrido.

Por el Grupo B, Brasil le ganó 74-45 a Colombia y Chile 55-43 a Uruguay.

Programación de hoy

Los partidos de la segunda jornada son: 13:30 Colombia vs. Chile, 15:30 Paraguay vs. Venezuela, 17:30 Uruguay vs. Brasil y 19:30 Argentina vs. Ecuador.

Dependiendo de los resultados, ya se podría conocer hoy a los semifinalistas del torneo.