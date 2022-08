Derrotas en las Olimpiadas de ajedrez

En Chennai, el team Absoluto perdió contra Rumania 3,5 a 0,5. Los europeos tienen 2605 de elo promedio.

El de mejor performance fue el GM Neuris Delgado (2611) que hizo tablas con el GM Lupulescu. Perdieron Axel Bachmann vs. GM Deac, el GM José Cubas vs. GM Gavrilescu y el MF Rubén Zacarías vs. GM Jianu.

Paraguay, que ocupa el puesto 56°, hoy se medirá contra Guatemala por la octava ronda.

Lea más: Paraguay se recupera

En los primeros lugares de la competencia, Armenia sigue puntero con 13 unidades, seguido de Uzbekistán, India 2, Estados Unidos, India 1, Alemania y Kazajistán, todos con 12 puntos.

Las chicas

En el equipo femenino, la IMW Gabriela Vargas sumó medio punto, al hacer tablas contra Mónika Machilk. Cayeron Paula Oviedo contra Editar Machlik, MFW Dalila Pérez contra MIW Sheila Stanford y Helen Montiel contra la MFW Maud Rodsmoen.

En femenino, Paraguay marcha en el puesto 82°, con 7 puntos de 14 posibles y hoy disputará la octava ronda contra Panamá.

El torneo lo encabeza India con 14 puntos, con 12 estan Ukrania, Armenia y Georgia.